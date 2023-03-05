Hatay'da PAK ekiplerinden depremzede çocuklara moral etkinliği

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HATAY (AA) - Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki çadır kentlerde afetzede çocuklarla buluştu.

Hatay'da devam eden enkaz kaldırma çalışmalarında faaliyetlerini yürüten PAK ekipleri, Kırıkhan ilçesindeki afetzede çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla oyun oynayan ve uçurtma uçuran ekipler, depremzede miniklere çeşitli hediyeler de verdi.

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