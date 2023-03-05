Latin Katolik cemaati, depremde yıkılan kiliselerinde yeniden ibadet edeceği günü bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Latin Katolik cemaati, depremde yıkılan kiliselerinde yeniden ibadet edeceği günü bekliyor

AA

Latin Katolik cemaati, depremde yıkılan kiliselerinde yeniden ibadet edeceği günü bekliyor

HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde yıkılan Latin Katolik Kilisesinin cemaati, devletin de desteğiyle kiliselerini yeniden onarıp ibadete açmayı umut ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Latin Katolik Kilisesi de sarsıntı nedeniyle büyük zarar gördü.

Ayin yapılan bölümün tamamen yıkıldığı yerleşkede, pazar ayinlerini bir süre kilisenin yemekhanesinde yapan cemaat, daha sonra bahçede bulunan konferans salonunda ayin yapmaya başladı. Katolik cemaati, bugünkü ayinlerini de konferans salonunda gerçekleştirdi.

Anadolu Havarisel Vekilliği Episkopos Genel Vekili Peder Antuan Ilgıt, AA muhabirine, depremin oldukça şiddetli olduğunu söyledi.

Depremle kilisenin de yıkıldığını anlatan Ilgıt, "O gün depremden birkaç saat evvel bütün cemaatimizle pazar ayinini kutlamıştık. Buraya gelip kiliseyi bu durumda görmek, bulmak beni derinden etkiledi. Kilise bu şehrin kültürel tarihi yapısı için oldukça büyük önem arz ediyor. Latin Katolik Kilisesi önemli mekanlardan bir tanesi. 1900'lü yılların başından bugüne kadar muhafaza edilmiş bir kilise. Önceden daha küçük bir şekilde varlığını sürdürmüştü. 1900'lü yılların başından itibaren eklentiler yapılmak suretiyle son haline getirilmişti." diye konuştu.

Kilisede yeniden ibadet gerçekleştirecekleri günleri umut ettiklerini belirten Ilgıt, şunları kaydetti:

"Devletimizin ilgili birimleriyle işbirliği içerisinde ve yurt dışından da alacağımız yardımla kiliseyi gerektiği şekilde kültürel ve tarihi bir varlık olarak tekrardan şehrimize kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Burası için bu Katolik Kilisesi önemli. Burayı en kısa sürede inşa edip ibadetimize tekrar burada devam etmeyi arzu ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzede çocuklara 'Charlie Chaplin' sürprizi
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara 'Charlie Chaplin' sürprizi
Hatay'da PAK ekiplerinden depremzede çocuklara moral etkinliği
YEREL HABERLER Hatay'da PAK ekiplerinden depremzede çocuklara moral ...
Rus kadın doğum uzmanı deprem bölgesinde görev yapıyor
YEREL HABERLER Rus kadın doğum uzmanı deprem bölgesinde görev ...
Hatay'daki iş hanında 20 ofisin bulunduğu bölüm depremde yıkıldı
YEREL HABERLER Hatay'daki iş hanında 20 ofisin bulunduğu bölüm ...
Belçikalılar, kurdukları sahra hastanesinde depremzedelerin yaralarını sarıyor
YEREL HABERLER Belçikalılar, kurdukları sahra hastanesinde ...
Hatay'da depremzedelere döner ikramı
YEREL HABERLER Hatay'da depremzedelere döner ikramı
Hatay'daki tarihi kilise yeniden ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Hatay'daki tarihi kilise yeniden ayağa kaldırılacak
Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler ...
Hasarlı binaların duvarına cep telefonlarını yazıp gitmişler
YEREL HABERLER Hasarlı binaların duvarına cep telefonlarını yazıp ...
Depremin karanlığını aydınlatanların yoğun mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Depremin karanlığını aydınlatanların yoğun mesaisi ...
Hataylı depremzede çocukların yüzü Beşiktaş taraftarının gönderdiği oyuncaklarla güldü
YEREL HABERLER Hataylı depremzede çocukların yüzü Beşiktaş ...
Deprem buzağılarına Afad, Keder, Umut isimlerini verdiler
YEREL HABERLER Deprem buzağılarına Afad, Keder, Umut isimlerini ...
Hataylı depremzedelerin çadırlarını Diyarbakır'dan gelen ustalar aydınlatıyor
YEREL HABERLER Hataylı depremzedelerin çadırlarını Diyarbakır'dan ...
Sadece motoru sağlam kalan aracı 'deprem hatırası' oldu
YEREL HABERLER Sadece motoru sağlam kalan aracı 'deprem hatırası' ...
Kilometrelerce pedallayıp, çocuklara oyuncak dağıtıyor
YEREL HABERLER Kilometrelerce pedallayıp, çocuklara oyuncak ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (3)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (3)
Deprem bölgesinde gazetecilere hizmet veren "Medyabüs"te yangın çıktı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde gazetecilere hizmet veren ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (2)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (2)
Bakan Soylu: Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 267'si Suriyeli
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Depremlerde 45 bin 968 kişi hayatını ...
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (1)
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu, Hatay'da açıklama yaptı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu: "(Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece bugün Hatay'a verilen ambalajlı su 1 milyon 200 bin adet."
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Soylu: "(Hatay'da su sıkıntısı ...
Bakan Soylu: "(Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece birtakım siyasi saiklerle, burada görev yapan arkadaşlarımın moralini bozabilmek için çaba ortaya koyulduğu ortadadır."
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "(Hatay'da su sıkıntısı iddiası) Sadece ...
Bakan Soylu: "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde hayatını kaybeden vatandaşımızın, depremzedelerimizin sayısı 45 bin 968. Bunların içerisinde 4 bin 267 Suriyeli kardeşimiz var."
YEREL HABERLER Bakan Soylu: "Bugüne kadar enkazlarda, hastanelerde ...
Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine devrildi; 1 şehit, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Ağacın yıktığı duvar, polis ve bekçinin üzerine ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.