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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor

AA

Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor

HATAY (AA) - ÖMER FARUK CEBECİ/SEZGİN PANCAR - Hatay'da depremzedelere içme suyu dağıtımı aralıksız sürüyor.

AFAD koordinasyonunda Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesine (MOBSAN) kurulan lojistik merkez, "asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'da yaraların sarılmasına katkı sunuyor.

Bölgeye sevk edilen su, gıda, giyecek, hijyen ürünü gibi birçok farklı kategorideki yardım, merkezden ekipler aracılığıyla depremzedelere ulaştırılıyor.

Afet nedeniyle kentte lojistikten sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine, çok büyük bir afetle mücadele edildiğini söyledi.

Depremin ardından ilk önceliklerinin vatandaşların kurtarılması olduğunu aktaran Memiş, şu anda da hasar tespit çalışması, enkazların kaldırılması, çadır dağıtılması gibi birçok işlemin eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.

Memiş, kentte dağıtılan çadır sayısının 100 bini geçtiğini dile getirdi.

- Her sabah muhtarlar aranıp talepler dinleniyor

Afet bölgesine gelen ulusal ve uluslararası yardımların depremzedelere ulaştırılmasından sorumlu olduklarını aktaran Memiş, "Hatay'ın 15 ilçesi, yaklaşık 590 mahallesi var. Her sabah bütün muhtarlarımızı arıyoruz. İhtiyaçları neyse buradaki ekiplerimiz ona göre araçlarla alana çıkıyorlar." diye konuştu.

Memiş, çadır kentlerin ve aşevlerinin ihtiyaçlarının da lojistik merkez aracılığıyla karşılandığını belirtti.

Gelen taleplerin hepsini karşılamaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Memiş, yaklaşık 10 bin gıda kolisini her gün alandaki depremzedelere servis ettiklerini söyledi.

- "Su servisini köylere, mahallelere, ilçelere hep yapıyoruz"

Su dağıtımlarının da ekiplerce düzenli olarak gerçekleştirildiğini, "Hatay'da su yok" iddialarını görünce şaşırdıklarını belirten Memiş, şöyle devam etti:

"Biz her sabah zaten muhtarları arıyoruz. Bizden bu kadar şiddetli şekilde su ihtiyacına yönelik bir şey olmadı. Ama sosyal medyada birden trend topic oldu. Biz zaten ihtiyaç belirtilmesi halinde su servisini köylere, mahallelere, ilçelere hep yapıyoruz. Dün, 24 tır su dağıttık, neredeyse 1 milyon 200 bin şişeye tekabül ediyor. Hatta 'insanlar bizden istemekten çekiniyor mu' diye düşündük ve talep olmamasına rağmen su servisini yaptık. Neredeyse 1000 tır su yolda, şu anda Hatay'a geliyor ve biz bunların hepsini dağıtıyoruz."

Memiş, kentteki sudan her gün numune alındığını belirterek, "Sudan numune alınanların içerisinde temiz olan birçok yer var. Ancak anladığımız kadarıyla insanlarımız genel olarak suyun hiç kullanılmaması, içilmemesi yönünde algıladılar. Muhtemeldir ki ilerleyen günler içerisinde buna yönelik de bir açıklama yapılacaktır. Biz şu anda su sevkiyatını isteyen bütün vatandaşlarımıza çok bol şekilde yapıyoruz. Kimseyi ne susuz bırakırız ne de gıdayı eksiltiriz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Genel anlamda suyla ilgili bize göre bir sorun yok"

Memiş, depremden etkilenmedikleri için nüfus artışı yaşanan ilçelere de yardım ulaştırdıklarını söyledi.

Ekipleriyle depremzedeler için sahada olduklarını vurgulayan Memiş, "Genel anlamda suyla ilgili bize göre bir sorun yok. Olması halinde de anında bütün ekiplerimizle sahadayız. 24 tır su çıkarttık, bugün de çıkaracağız. Kardeşlerimiz hiçbir şekilde endişe etmesinler, bize ulaşsınlar. Biz onları arıyoruz ama muhtarlara da ulaşıyoruz, bireysel talepleri değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Merkezde AFAD'ın haricinde lojistik depoları olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları, sivil toplum kuruluşları ile yerel yönetimlerin de yardımlar gönderdiğini belirten Memiş, bugüne kadar 1,5 milyon kişiye ihtiyacı olan gıdanın ulaştırıldığını anlattı.

- "Tek bir derdimiz var, afetzede kardeşlerimizin derdine derman olmak"

İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık bakanları ile her gün toplantı yaptıklarını dile getiren Memiş, şunları kaydetti:

"Koordinatör valilerimiz, kaymakamlarımız hep alandayız. Tek bir derdimiz var, afetzede kardeşlerimizin derdine derman olmak. Onların emrindeyiz. Unvanlarımızı bir kenara bıraktık, unvanımız falan yok, unvan zamanı değil. Tek bir amacımız var, onların bu acılarına ortak olmak ve ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar yüzde 100 oranında gidermek. Bunu giderirken de Türkiye tek yürek oldu, minnettarız hepsine, bütün vatandaşlarımıza. Onların gönderdiği yardımları da net şekilde alana ulaştırıyoruz. Beslediği ineğini bağışlayan teyzemiz var. Maddi durumu çok değil ama köyde pişirdiği tandır ekmeğini alana gönderen vatandaşlarımız var. Holding sahipleri var, yüzlerce, binlerce çadır veya konteynerde yardımcı olan. Böyle gizli kahraman insanlarımız var. Hepsine minnettarız. Bize düşen de eşit, adil şekilde, hiçbir ayrım yapmaksızın bu yardımları alana ulaştırmak ki bunu da yapıyoruz."

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