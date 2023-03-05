AK Parti Hatay Milletvekili Türkoğlu'nun ablasının cenazesi defnedildi

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HATAY (AA) - AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'nun kanser nedeniyle 70 yaşında vefat eden ablası Necla Ergün'ün cenazesi, Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ergün'ün cenazesi, Çaylı Mahallesi'ndeki Ağalar Mezarlığı'na götürüldü.

Türkoğlu ve yakınları, buradaki tören öncesi taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Ergün'ün naaşı defnedildi.

Törene, Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Belediye Başkanı Fadıl Keskin ve İlçe Emniyet Müdürü Kenan Bilyeli de katıldı.

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