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Hatay'da depremzede çiftçinin ürünü tarlada kalmaktan kurtuldu

AA

Hatay'da depremzede çiftçinin ürünü tarlada kalmaktan kurtuldu

HATAY (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - 6 Şubat'taki depremlerin ardından ürünü tarlada kalan Hataylı çiftçiye bir perakende zinciri destek oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler sonrası Hatay Sebze Hali'nde faaliyetlerin durması, bölgede üretim yapan çiftçileri zor durumda bıraktı. Yetiştirdikleri şalgamı satamadıkları için tarlalarını sürmek zorunda kalan Turgay ve Selda Akkaya, hasat zamanı gelen marulların ve diğer ürünlerin heba olmaması için destek çağrısında bulundu.

Akkaya çiftinin bu çağrısı karşılıksız kalmadı ve ürünler tarlada kalmaktan kurtuldu. Perakende zinciri Metro Türkiye, yerel tedarik ağının da katkısıyla çiftçilere ulaşarak ürünü satın aldı.

Turgay Akkaya, AA muhabirine, hasat zamanı gelen marulların alınmasının kendilerine büyük rahatlık sağlayacağını belirterek, "Şu anda marulumuzu, ileride çilek ve bütün sebzelerimizi görüp alacaklar. Yardım amaçlı olarak ürünlerimizi alacaklar. Bizi çok mutlu ettiler, sevindirdiler. İnşallah başkalarına da örnek olur." dedi.

Bu telefon gelmese yapacak bir şeyleri olmadığı için tarlayı ürünlerle birlikte sürmek durumunda kalacaklarına işaret eden Akkaya, "Şimdi bir umudumuz oldu, çabamız oldu. İnşallah başkalarına da olurlar aynı şekilde." diye konuştu.

Akkaya, deprem sonrasında çok sayıda kişinin kenti terk etmesi nedeniyle işçi bulmakta zorlandıkları için marulların toplanması ve yüklenmesinde arkadaşları ve akrabalarından yardım aldıklarını söyledi.

Turgay Akkaya, "Büyük karamsarlık içindeydik, şimdi mutluyuz. Başka yardımseverlerin, şirketlerin bölgeye yardımcı ve destek olmalarını istiyoruz, bekliyoruz. Başka çiftçi arkadaşlar da sevinsin." ifadelerini kullandı.

- "Başka bir yere gitme şansımız yok"

Selda Akkaya da yaşadıkları sıkıntıyı aşmaları için kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Sizin gibi insanlar var olsun. Bizi buldunuz, inanamadım. Kaybolmuştuk, 'kimse bizi görmeyecek' demiştim. Başka yere gidip çiftçilik yapamazdık. Yeri tanımıyorsun, iklimi bilmiyorsun, en azından burasının iklim şartlarını biliyoruz. Başka mesleği olanlar gidebilir, iş bulur, çalışır ama bizim böyle bir şansımız yok. Bu telefonla çok mutlu oldum, umutlandım, anlatamam. Şu anda çok zor durumda olan çiftçilerimiz var, bu durumda olan sadece ben değilim. Herkesin yardımcı olmasını, maddi-manevi elinden ne geliyorsa destek vermesini isterim."

- Bölgeden alımlar sürecek, beklenti 500 ton

Metro Türkiye Meyve Sebze Kategori Müdürü Birol Ulusan da yaşanan deprem felaketi karşısında üreticilerin çok zor bir dönemden geçtiğini, bu nedenle hızla hareket edip destek alımlarını başlattıklarını söyledi.

"Her zaman olduğu gibi, büyük bir afetle mücadele edilen bu dönemde de üreticinin yanındayız." diyen Ulusan, hem tarlada ya da dalda kalan ürünleri ekonomiye kazandırmak hem de çiftçiye destek vermek adına çalıştıklarını vurguladı.

Marulun yanı sıra Arsuz'dan limon, Samandağ'dan beyaz bal kabağı, Kırıkhan'dan ise havuç alımı yaptıklarını hatırlatan Ulusan, şunları kaydetti:

"Bölge çiftimiz büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya. Ürünleri hasat ederken de büyük bir mücadele vermek zorunda kalıyor. Bu nedenle ekipman desteği de sağlayarak bu süreçte üreticilerimize yardımcı olduk. Ürünlerin toplanmasını ve ardından mağazalarımızda tüketicilerle buluşturulmasını sağladık. Bugüne kadar yaklaşık 150 ton Arsuz limonuna, Hatay beyaz balkabağına, coğrafi işaret tescil adayı Hatay Kırıkhan havucuna ve bölgede yetişen marul gibi yeşilliklere sahip çıktık. Desteğin tek seferlik olmaması ve daha fazla çiftçiye ulaşılabilmek amacıyla alımlarımızı kooperatifler üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bölgeyi yakından takip ediyor, ürün alımlarımıza yeni ürünleri de ekleyerek devam ediyoruz. Talebe bağlı olarak, zaman içinde bölgeden alacağımız ürünlerin 500 tona kadar ulaşacağını öngörüyoruz. Diğer taraftan ödemeleri peşin yaparak, üreticilere bu zor günlerinde destek oluyoruz. Satın aldığımız bu ürünlere 'Deprem bölgesi ürünü' etiketiyle tüm Türkiye'deki mağazalarımızda yer veriyoruz. Metro Türkiye olarak çiftçimize her konuda katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

- "Zor günlerde Hataylı için umut oldu"

Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Gönül Uğurlu, depremin ardından şehirde kalan sanayici, tarımsal ve hayvansal ürün üreticilerinin zor koşullara rağmen ayağa kalkabilmek için çaba harcadıklarını aktardı.

Borsa olarak kent merkezinde ve köylerde tespitler yaparak ihtiyaçları belirlemeye çalıştıklarını vurgulayan Uğurlu, barınma ihtiyaçlarının karşılanması sonrasında Hataylı üreticilerin ellerindeki, tarlalarındaki ürünlerin değerlendirilebilmesi, üretime devam edebilmeleri için bunları alabilecek kurum ve kuruluşlarla bağlantılar oluşturduklarını ifade etti.

Bu çabalar sonucunda önemli desteklere ulaştıklarını belirten Uğurlu, sözlerini, "Birçok kurum ve kuruluşun Hatay'ın, Hataylının yanında olduğunu gördük. Bunlar bu zor günlerde Hataylı için umut oldu. Bundan sonra Hataylının şehirde kalması, çok zor koşullarda yaptığı üretime devam etmesi için kurulan bu bağların sürdürülebilir olması önemli. Çünkü Hataylı şehrinde kalmak, topraklarına sahip çıkmak, üretmek istiyor. Bu vesileyle Hatay'da üretilen ürünlere ihtiyaç duyan tüm kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunuyorum." diye tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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