Hatay Hassa'da depremzedeler, kendi elektriğini üreten ısı yalıtımlı çadırlarda kalıyor

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HATAY (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesinde 600 depremzede, aydınlatma için gereken elektriği üreten ısı yalıtımlı çadırlarda kalıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evlerinden ayrılmak durumunda kalan depremzedeler için İsveç'teki bir yardım kuruluşu ile Türkiye'deki yetkililerin iletişime geçmesiyle Hatay'ın Hassa ilçesinde çadır kent kurulmasına karar verildi.

Bu kapsamda ilçede aydınlanma için gereken elektriği üzerindeki güneş panelleri sayesinde kendisi üreten, ısı yalıtım özelliği bulunan 147 çadır kuruldu.

İsveç yardım kuruluşu tarafından kurulan çadırlara yerleştirilen depremzedelerin gıdadan giyime her ihtiyacı da Türkiye'deki yardım kuruluşları aracılığıyla karşılanıyor.

- "Çadırlarımız konteyner tipi İsveç çadırları"

Hassa Kaymakamı Osman Acar, AA muhabirine, depremin ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla olağanüstü bir mücadele gösterdiklerini söyledi.

Depremzedelere yardım amacıyla gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Acar, "İlk andan itibaren Türk Kızılayımızla beraber koordine sağlayarak yurt dışından bu çadırlarımızın getirilmesini sağladık. Çadırlarımızın kurulmasında da yine Mehmetçiğimiz çok büyük rol üstlendi. Şu anda bu çadırımız, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. Çadırlarımız konteyner tipi İsveç çadırları." dedi.

Acar, çadır kentteki vatandaşların rahatlığı için her şeyi düşündüklerini, bölgeye gelen yardımları da koordineli şekilde dağıttıklarını belirtti.

Konteyner tipi çadırların 8 penceresinin bulunduğunu anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Isı yalıtım sistemiyle kendine özgü ışık paneliyle güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendisi üretiyor. Burası 147 çadırımızın bulunduğu bir çadır kent. Yaklaşık 600 vatandaşımızı şu an burada misafir etmekteyiz. Çadırların alanı 19 metrekare. Ferah bir alanda kuruldu. Çadırlarımızın içinde 2 baza, 2 yatak, 2 halı, 4 battaniye, elektrikli ısıtıcı ve hijyen setimiz bulunuyor. Tüm çadırlarımıza ekstradan bir elektrik tesisatı şu anda döşenmiş durumda. Dolayısıyla ısıtıcımız ve diğer imkanlarımız da mevcut. Çadırlarımızda güneş enerjili, şarjlı aydınlatma sistemi de bulunmakta."

Acar, Küreci Mahallesi'nde de aynı özellikte 25 çadırın kurulma aşamasında olduğunu ifade etti.

Yardımların bölgede devam ettiğine vurgu yapan Acar, "Devletimiz tüm kurumlarıyla beraber burada çalışmalar yapıyor. Dolayısıyla şu anda bizim lojistik anlamda da herhangi bir eksikliğimiz bulunmamaktadır. Su ve gıda noktasında da yardımlarımız devam ediyor. Günlük yaklaşık 400 tır yardımın geldiği bile oldu ve bunlar koordineli bir şekilde dağıtıldı." diye konuştu.

Kaymakam Acar, Yozgat Valiliği ve belediyesinin koordinasyon sürecinde kendilerine destek olduğunu söyledi.

Depremzedelerden Hatice Barutçu, çadırı çok beğendiklerini belirterek, çocuklarının depremden çok korktuğunu, çadırda rahat olduklarını, çocuklarının burada endişelenmeden güzel zaman geçirdiğini ifade etti.





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