Depremin etkilediği Arsuz'da çiftçiler maydanoz hasadı mesaisinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Depremlerin etkilediği Hatay'ın Arsuz ilçesindeki maydanoz üreticileri, tarlalarda ürününü toplamaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde kimi yakınını kimi evini kaybeden, kiminin ise evi hasar gören çiftçiler, acılarıyla tarlanın yolunu tuttu.

Maydanoz üretimiyle öne çıkan Arsuz'da depremden önce ekimi yapılan ürünün hasat zamanı geldi. Tarlaya giden çiftçiler, ürünlerini toplamaya başladı.

Depremde, İskenderun ve Antakya'daki bazı yakınlarını kaybeden, evi az hasar gören çiftçi Cihat Yorgan (46), AA muhabirine, Madenli Mahallesi'ndeki arazisinde maydanoz ekimi yaptığını söyledi.

- "Depremler nedeniyle mahsulümüzü toplamakta geç kaldık"

Depremde mahallelerindeki evlerin hasar gördüğünü anlatan Yorgan, acılarının taze olmasına rağmen tarlalarındaki ürünlerin de toplanmayı beklediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Depremler nedeniyle mahsulümüzü toplamakta geç kaldık. Yanımda 11 işçi çalışıyor. Yaklaşık 90 dönüm arazimiz var. Herkes geçim derdinde, yevmiye ile gelip çalışıyorlar. Günlük toplanması gereken şeyi 1 hafta 10 gün sonra toplamaya başlamak biraz sıkıntı yarattı."

Yorgan, topladıkları maydanozu çeşitli illere göndereceklerini aktardı.

Tarlada çalışan işçilerden Ahmet Hasan da depremler nedeniyle çok kötü günler geçirdiklerini belirtti.

Şu an tarlada çalışarak acılarını biraz olsun unutmaya çalıştıklarını anlatan Hasan, üretime devam etmek zorunda olduklarını, toparlanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.