Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı

HATAY (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olan Hatay'da konteynerden inşa ettiği hastane hizmet vermeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Defne ilçesinde 96 konteynerde oluşturulan Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'nin kurulumunun tamamlanarak faaliyete girdiğini söyledi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin desteğiyle kısa sürede hastaneyi tamamladıklarının altını çizen Büyükakın, hastanenin yılda 250 bin kişiye hizmet vermesini planladıklarını aktardı.

Konteynerlerden oluşan hastanenin 54 yataklı ve tam teşekküllü olduğunu belirten Büyükakın, "Hizmete giren hastanemizde ameliyathane, kadın doğum, çocuk polikliniği gibi bölümlerden ne gerekliyse hepsi var." diye konuştu.

Büyükakın, 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip hastanede hizmet verecek olan sağlık personelinin de tüm ihtiyaçlarının düşünüldüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlk etapta doktorlar buraya görevlendirmeyle geldiler. Onların kalabilmesi için konteyner kent kuruyoruz. Kurulacak olan yaklaşık 100 konteynerden oluşan kampüste onların daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi için imkanlar da sağlanacak. Kurulumun tamamen tamamlanmasının ardından anahtarı Sağlık Bakanlığına vereceğiz. Biz de bugünden itibaren idamesini sağlamak için elektrik, su tesisatı gibi yeme, içme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Hayat tamamen normalize olduğunda ise buradaki görevimizi tamamlayarak ayrılacağız."

Hastane çevresinde 450 konteynerden oluşan bir kent olacağına da değinen Büyükakın, altyapıları tamamlanan konteynerlerin 1+1'lik olacağını, içerisinde banyo, tuvalet ve mutfağının yer alacağını da kaydetti.



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