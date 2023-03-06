İskenderun'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen İskenderun'da, yıkımın en fazla olduğu yerleşim yerlerinden Mustafa Kemal Mahallesi'nde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Acil yıkım kararı verilen binaların çevresinde polis ekipleri, güvenlik önlemi alıyor.

Ekipler, yıkımı tamamlanan alanlardaki molozları da temizliyor.

Depremde hasar gören yapılardan 32'sinin, ekipler tarafından yıkımının tamamlandığı öğrenildi.



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