Hatay'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde depremden etkilenen çocuklar için Avrasya Yerel Yönetimler Birliğinin tiyatro grubunca etkinlik yapıldı.

Sarımazı Mahallesi'ndeki Sebati Gönenç İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen etkinlikte tiyatro grubu sahne aldı.

Grubun kostümlü gösterisini izleyen çocuklar, hem şarkı söyledi hem de dans etti.

Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz, etkinliği, depremden etkilenen çocuklara moral olması için düzenlediklerini belirtti.

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