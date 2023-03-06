Hatay'da ilaçlama, WC ve duş hizmetleri devam ediyor

HATAY (AA) - Hatay'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kent genelinde, ilaçlama, WC ve duş hizmetleri çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi.

Masatlı, depremzede vatandaşların, su, altyapı, seyyar tuvalet ve banyo gibi hijyen imkanlarına erişimini yerinde incelmek için, kentte bulunan çadır kentleri ziyaret etti.

Depremzede vatandaşlarla sohbet eden Vali Masatlı, çadır kentte yaşayan vatandaşların yöresel ikramlarının da tadına baktı.

Hatay genelinde çevrenin korunmasına ve halkın sağlıklı suya erişimi noktasında yaptığımız çalışmalara paralel olarak, vatandaşların tuvalet ve duş ihtiyaçlarını karşılamak için de gerekli planlamaların yapıldığını anlatan Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antakya ve Defne’de ISS firmasının, ilçelerimizde ilçe belediyelerinin ve diğer destek veren belediyelerin katkılarıyla çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda 460’ı Antakya ve Defne’de olmak üzere il genelinde yaklaşık 750 adet tuvalet ve 229 duş ünitesi bulunmaktadır. Bu sayı giderek artmaktadır. Halihazırda il genelindeki tüm WC‘lere vidanjörlerle boşaltım hizmeti verilmekte, arazöz, tanker gibi araçlarla su ihtiyaçları da giderilmektedir."

Depremlerin ardından, salgın hastalıkların önünde geçilmesi ile insan ve çevre sağlığı açısından ilaçlama faaliyetlerinin önemli olduğunu aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Hatay, Gölcük, Kocaeli, İstanbul, Gebze, Çekmeköy, Seyhan, Aliağa, Denizli, Kestel, Rize, Giresun, Sultanbeyli, Yıldırım, Eyüpsultan belediyeleri, Pest Kontrol Firmaları Derneğinin (PESKOD) ve ISS olmak üzere 17 belediye ve firmanın desteği ile 101 araç ve 299 personel ile çalışmalara devam edilmektedir. Kireçleme, vektörle mücadele, kemirgen ile mücadele, defin alanlarının ilaçlanması, çöp toplama, transfer ve bertaraf alanlarının ilaçlanması, enkaz alanlarının ilaçlanması, çadır kent, konteyner kent gibi toplu alanlar ile bu alanlardaki ortak kullanım alanlarının ilaçlanması, depremden etkilenen alanlardaki hayvan leşlerinin gömülerek ilaçlanması gibi konularda hizmetlerimiz devam ediyor."

























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