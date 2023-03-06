Hatay'ın Erzin ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay Erzin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Mahmut Aslanoğlu yönetimindeki motosiklet, İsali Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal Şengül'e çarptı.

Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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