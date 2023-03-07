Hatay'da depremden sonra sanayi için kıvılcımı mobilya ateşledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da depremden sonra sanayi için kıvılcımı mobilya ateşledi

AA

Hatay'da depremden sonra sanayi için kıvılcımı mobilya ateşledi

HATAY (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yara alan Hatay'da, hafif hasarlarını hızla gideren kimi mobilya üreticileri üretime başladı.

Antakya Mobilya Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı ve Kapan Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsa Kapan, AA muhabirine, şehrin büyük bir afet yaşadığını, herkesin birinci derece yakınını, arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

Hatay'da ekonomik ve ticari hayatın geçici olarak durduğunu belirten Kapan, "Çok büyük bir yıkım var. Binalarımızın çoğu düştü. Çok ciddi kayıplarımız var. Ayakta kalan binalarımız da ağır hasarlı. Antakya'nın içi artık bir şantiye olacak. Devletimize güveniyoruz. Çok kısa sürede daha güzel bir Antakya inşa edileceğinden hiç şüphemiz yok." dedi.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 3 yıl önce yapıldığını ifade eden Kapan, sitede ve tesislerinde hafif hasar oluştuğunu bildirdi.

Kapan, hızlı şekilde bunların tamiratını yapıp yola devam etmeye çalıştıklarına ve bazı işletmelerin faaliyetlerine başladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Hatay'da şehrin dışındaki işletmeler faaliyete başlamak istiyor. Tadilatlar ve ondan daha önemlisi iş gücü temini gibi kaygılar var. Soğukta başını sokacak bir yeri olmadığından birçok insan şehri terk etti, ilçelere, köylere, baba ocağına çekilenler oldu. İşletmelerimiz, bizim dışımızdaki sektörlerden işletmeler harekete geçmek istiyor. Bir an önce çalışanlarımızın, emekçilerimizin başını sokacak bir alana ihtiyacı var. Devletimiz bu konuda çok hızlı. Konteyner kentlerle ilgili çok hızlı bir çalışma yapılıyor, onu gözlemliyoruz. Birçok belediyemiz burada. Devletimiz bütün kollarıyla, bütün kurumlarıyla burada. Koordinatör valilerimiz, bakanlarımız burada. Bir an önce çalışanlarımızın geçici de olsa, çadır da olsa başlarını sokacak yeri olduğunda işletmeler de üretime geçip, ihracatına kaldığı yerden devam edecek."

- Hataylılara "Geri dönün" çağrısı

Böylesine zorlu zamanlarda işletmecilerin ya da toplumun bir adım önüne çıkmış insanların ayrı sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Kapan, şu değerlendirmede bulundu:

"İşin bir ekonomik tarafı, bir psikolojik tarafı vardı. İş yerimizi açmak durumundayız. Bu sadece ekonomi, para meselesi değil. Bu, çalışanlarımıza aynı zamanda psikolojik destek. İnsanların umutları yeşeriyor. Buradan şehir dışına çıkan bütün hemşehrilerimi geri davet ediyorum. Şu an konfor zamanı değil. Bürokratıyla, işvereniyle, çalışanıyla hiçbirimizin evi yok. Bunların içinde ben de varım. Bugün memleketimize sahip çıkma, önümüze bakma günüdür. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için biz işletmelerimizi, şehrimizi ayakta tutmak zorundayız. Devletimiz elinden geldiği kadar hızla ve bütün imkanlarıyla burada ama tek başına yetmez, bizim de katkı yapmamız lazım. O yüzden şehirden çıkmak zorunda kalan hemşehrilerimi işvereniyle, emekçisiyle Antakya'mıza davet ediyorum. Antakya'mız çok hızlı inşa edilecek. Geçici bir süre barınma merkezlerinde kalacağız ama rızık kapılarımızı kaybetmeyeceğiz, açık tutmamız lazım."

- İş gücü ve uygun maliyetli finansal destek ihtiyacı

İsa Kapan, şehirde üretim ve ticari hayatın devamlılığı için öncelikle iş gücünün geri gelmesi ve buna uygun olanakların sağlanması gerektiğini dile getirdi. Konteyner ve çadırlar için çok hızlı çalışıldığını ifade eden Kapan, ayrıca işletmelerin uygun maliyetli finansal desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin yüzde 100'e yakın ihracat yaptığına ve geçen yıl 150 milyon dolar dış satım rakamına ulaştığına dikkati çeken Kapan, "Gücümüze yeniden kavuşmak istiyoruz. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Çünkü yeniden kalkmak istiyoruz. Bunun yanında ihtisas sanayi sitemizin dışında da daha küçük çaplı, 'yeni sanayi' dediğimiz bölgede çok ağır yıkım var. Orada da devlet büyüklerimizin çabasını gözlemliyoruz, inşallah bir an önce devreye girecek. Çeşitli desteklere ihtiyaçları var. Zanaatkarımızı, esnafımızı kaybetmememiz lazım." dedi.

"Evlerimize kavuşma heyecanımız var, bir an önce istiyoruz ama bizim rızkımızı, çocuklarımızın ekmeğini kazandığımız yerlerin açık olması, bir an önce onlara kavuşmak daha önemli." diyen Kapan, "Konteynerde ya da çadırda 1-2 yıl kalmışız çok da önemli değil, yaşarız. İşimizi kaybedersek, evlerimize kavuşsak bile çok anlamı olmaz." ifadelerini kullandı.

- Hatay'a verilen desteği anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Deprem sonrasında Türkiye'nin dört bir yanından uzanan yardım elini anlatırken duygulanarak gözyaşı döken Kapan, "Allah razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ne yaşadığımızı, afetin boyutunu ne de Türkiye'nin her ilinden yardımımıza koşan, acımızı paylaşanları, kurumlarımızı, belediyelerimizi, bakanlıklarımızı unutmayacağız. Allah yüz bin kere razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem günü açılışını yapacağı iş yerini aşevine çevirdi
YEREL HABERLER Deprem günü açılışını yapacağı iş yerini aşevine ...
Emekli astsubayların bağışları depremzedelere "aş" oluyor
YEREL HABERLER Emekli astsubayların bağışları depremzedelere "aş" ...
Mersin'den memleketlerine döndüler, depreme yakalandılar
YEREL HABERLER Mersin'den memleketlerine döndüler, depreme ...
HATAY- MERSİN'DEN MEMLEKETLERİNE DÖNDÜLER, DEPREME YAKALANDILAR
YEREL HABERLER HATAY- MERSİN'DEN MEMLEKETLERİNE DÖNDÜLER, DEPREME ...
Kadınlar deprem bölgesindeki mücadelede ön safta
YEREL HABERLER Kadınlar deprem bölgesindeki mücadelede ön safta
Enkazdan kurtarılanlar yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı
YEREL HABERLER Enkazdan kurtarılanlar yaşadıklarını gözyaşlarıyla ...
Hatay'daki tarihi 1860'lara uzanan Savon Otel depremde ayakta kaldı
YEREL HABERLER Hatay'daki tarihi 1860'lara uzanan Savon Otel ...
Depremde 9 yakınını kaybeden kadın, afetzedelerin yardımına koştu
YEREL HABERLER Depremde 9 yakınını kaybeden kadın, afetzedelerin ...
Deprem mezarlarına Türk bayrağı asıp, mezar taşlarını yaptırdılar
YEREL HABERLER Deprem mezarlarına Türk bayrağı asıp, mezar taşlarını ...
HATAY'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
YEREL HABERLER HATAY'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Hatay´da dolu yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Hatay´da dolu yağışı etkili oldu
HATAY'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
YEREL HABERLER HATAY'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem 
YEREL HABERLER Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem 
Hataylı depremzede ölen ailesi için Berat Kandili'nde enkaz önünde dua etti
YEREL HABERLER Hataylı depremzede ölen ailesi için Berat Kandili'nde ...
Hatay'ın Erzin ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'ın Erzin ilçesinde motosikletin çarptığı yaya ...
Hatay'da ilaçlama, WC ve duş hizmetleri devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da ilaçlama, WC ve duş hizmetleri devam ediyor
Hatay'da su ve gıda kolileri "Gezici Sosyal Market" tırlarıyla depremzedelere ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Hatay'da su ve gıda kolileri "Gezici Sosyal Market" ...
Hatay'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenlendi ...
Hatay'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
YEREL HABERLER Hatay'da depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
İskenderun'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER İskenderun'da hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da balıkçı barınağı su altında (2)
YEREL HABERLER Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun'da balıkçı ...
Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Hatay'da kurulan "Kocaeli Büyükşehir Hastanesi" ...
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gönüllüleri, Hatay'da çocuklara oyuncak dağıttı
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Türk İslam Birliği gönüllüleri, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.