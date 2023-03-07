Emekli astsubayların bağışları depremzedelere "aş" oluyor

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HATAY (AA) - MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN/SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyelerinin yaptığı bağışlarla Hatay'da pişirilen yemekler 90 bin depremzedeye ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından üyelerine çağrıda bulunan TEMAD, toplanan parayla bölgede çok sayıda faaliyette bulundu.

"Asrın felaketinden" etkilenen 11 ilden 8'inde arama kurtarma çalışmalarına katılan TEMAD üyeleri, toplanan bağışlarla Adıyaman ile Hatay'a çadır ve 2 tır gıda yardımı yaptı.

Büyük yıkımın yaşandığı Hatay'a depremin üçüncü gününde mutfak kuran emekli astsubaylar, burada her gün 3 öğün yemek çıkarmaya başladı.

TEMAD Deprem Bölgesi Koordinatörü Servet Uysal, AA muhabirine, 30 günde 90 bin kişiye yemek verdiklerini söyledi.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının ardından insanlara sıcak yemek çıkarabilmek için mutfak kurduklarını anlatan Uysal, "Mutfağımızda sabah, öğlen ve akşam olmak üzere üç öğün yemek hizmeti var. Kapasitemiz ortalama bin kişi." dedi.

Uysal, buradaki harcamaların tamamının TEMAD'ın depremden sonra yaptığı çağrı üzerine emekli astsubayların gönderdiği bağışlarla karşılandığını belirtti.

Mutfakta 8 gönüllü TEMAD üyesinin çalıştığının altını çizen Uysal, şunları kaydetti:

"Genel başkanlığımızca depremin ardından yardım seferberliği başlattık. Sağolsun üyelerimiz de kayıtsız kalmadı. Çok sayıda bağış bu yardımların yapılmasını sağladı. Mutfağımızı açtığımız ilk günden bu yana yaklaşık 90 bin kişiye yemek verdik. Ayrıca Adıyaman bölgesine çadır ve kuru gıda desteği yaptık. Hatay'a yine çadır desteğimiz oldu."

Uysal, Hatay'daki mutfağın ramazan ayının sonuna kadar hizmet vereceğini sözlerine ekledi.





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