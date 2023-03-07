Deprem günü açılışını yapacağı iş yerini aşevine çevirdi

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HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'ta açılışını yapmaya hazırlandığı online yemek mutfağını aşevine çeviren 26 yaşındaki Hasan Bor, günde 7 bin kişiye yemek dağıtıyor.

Daha önce farklı yerlerde aşçılık yapan Hasan Bor, menüsünde dünya yemeklerinin de bulunduğu "Juen Mutfak" adını verdiği iş yerini, Pirireis Mahallesi'nde kendisinin de yaşadığı binanın giriş katında açmaya karar verdi.

Açılış tarihini de 6 Şubat olarak belirleyen Bor, aynı gün Kahramanmaraş merkezli depremlere yakalandı. İş yeri ve evi hasar görmeyen Bor, yaşanan bu büyük afette hazır olan mutfağında depremzedeler için yemek çıkarmaya başladı.

Aşçı arkadaşlarından da destek alan genç, ilk gün 300 kişiye yemek verdi.

İyilik halkasını günden güne büyüten Bor, kendisinin anlaşmalı olduğu firma, iş insanları ve hayırseverlerin de desteğiyle yemek kapasitesini 7 bin kişiye yükseltti.

Kendilerine ait Bor Apartmanı önünde yemek dağıtımını yapan Hasan Bor, depremzedelerin çadırlarına kadar giderek onların yemek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bor, AA muhabirine, iş yerinin açılışını yapacağı için o gece heyecandan uyuyamadığını ancak depremle büyük bir afet yaşadıklarını söyledi.

Depreme yakalandıkları binanın hasar almadığını dile getiren Bor, "Her tarafı toz bulutu kapladı. Neye uğradığımıza şaşırdık. Biz deprem gecesi yatağa başımızı sabah burayı açmak için koyduk ve açılış günümüz olacaktı ama sabah aşevi yapmaya karar verdik. İlk günden beri hem enkazdaki AFAD ekibine hem askerlerimize, polislerimize, enkaz yakınındakilere her gün yemek dağıttık. İlk gün 300 kişilik yemek verdik. Bugün 7 bin porsiyon yemek veriyoruz." dedi.

- "11 kente koşmak gerçekten zor"

Depremde birçok dostunu, yakınını kaybettiğini belirten Bor, Hatay'ın yeniden normale dönmesini umut ettiğini vurguladı.

Afetin 11 şehirde yıkıma neden olduğunu anımsatan Bor, şöyle konuştu:

"Devletimize elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Çünkü 11 kente yetişmek hiç kolay değil, 500 yılda bir gerçekleşen felaket yaşadık. Yemek verdiğimiz insanların gözlerine bakınca çok duygulanıyorum çünkü karşımda çaresiz, evini, arabasını, işini kaybettikleri için utanarak yemek istiyorlar. Keşke hiçbir malım mülküm olmasaydı, dükkanım olmasaydı insanlarımız ölmeseydi. Gece uyudum sabah dükkanı açmak için heyecanlıydım, arkadaşlarımı açılışa davet ettim ama öyle bir felaketle karşılaştık ki sabah o şokta neye uğradığını şaşırmış halde buraya geldik, 3 kişi başladık ilk gün 300 porsiyon yemek verdik. Bugün 7 bin kişilik yemek veriyoruz. Her gün çok huzurlu yatıyorum. Biz Hatay'ı tekrar ayaklandıracağız, yaralarımızı saracağız. Yeniden o eski antik şehrimize kavuşacağız. Onun için burayı da kimsenin terk etmemesini diliyorum."

Bor, menülerde özellikle Hatay'a özgü yemekler yapmaya özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Depremzedelerden İbrahim Çakır da gıda anlamında birçok ihtiyaçlarını burada karşıladıkları için Bor'a teşekkür etti.

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