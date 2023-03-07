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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da 80 yıllık zeytin ağacı depremde ikiye bölündü

AA

Hatay'da 80 yıllık zeytin ağacı depremde ikiye bölündü

HATAY (AA) - Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde, Samandağ ilçesindeki 80 yıllık zeytin ağacı ikiye ayrıldı.

Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Samandağ'ın Çubukçu Mahallesi'ndeki 5 dönümlük zeytinlikte de devasa yarık oluştu.

Bahçedeki yarıkla kökünden bölünen 80 yıllık zeytin ağacının iki parçası, birbirinden yaklaşık 15 metre ayrıldı.

- Yer altındaki su borusu 10 metre gerilmiş

Mahalle muhtarı Mustafa Gündoğan, AA muhabirine, tarımla uğraşın olduğu mahallede zeytinlikte meydana gelen yarıkları gördüğünde şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Depremin ardından ailesini evden çıkardığını anlatan Gündoğan, "Bu zeytin ağacımızı doğal afet bu şekle getirdi." dedi.

Neye uğradıklarını şaşırdıklarını aktaran Gündoğan, "İki gün sonra burayı gördük. Vatandaş buraya geldiğinde, 'Muhtar böyle bir şey olmuş?' dedi. Burayı da böyle görünce hayretler içinde kaldım. Gürültü oldu, 'güm' diye bir ses geldi. Buradan geçen su borusu nasıl o hale geldi, onu da anlamıyorum. Rahat 10 metre gerilmiş." ifadelerini kullandı.

Gündoğan, bölgeye gelen ilgili bakanlıktan yetkililerin incelemelerde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 metre civarında kaymalar var. Bir doğal afet, depremlerden kaynaklanan, fay hatlarının kırılmasından kaynaklanıyor. Burada tarımın yapılması için bir çaresini bulacağız. Gelenler oluyor. Bu ağacın ana gövdesi burada, diğer yarısı öbür tarafa doğru kaymış. Yaşım 50, böyle bir şey görmedim. Tarlanın sahiplerini ve bu ağaçların tarihini bilirim. İkiye bölünen ağacın yaşı 80'den fazladır."

- "Yaşım 70'e geldi daha önce böyle bir şey görmedim"

Mahallede ikiye bölünen ağacı görmek için gelen 70 yaşındaki Ümmühan Gündoğan da gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Depremlerin ardından mahallesinde anlatılanları görmek için geldiğini belirten Gündoğan, "Böyle bir şey görmedim. Deprem olunca ev sallanmaya, toprak kaymaya başladı. Buradaki gördüklerim çok korkunç. İlk gördüğümde korkumdan yatamadım. Yaşım 70'e geldi daha önce böyle bir şey görmedim." diye konuştu.


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