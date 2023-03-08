İtalyan şef Hatay'da depremzedeler için yemek pişiriyor

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HATAY (AA) - FERDİ UZUN/MEHMET ÇALIK - Depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine gönüllü gelen İtalyan şef, depremzedeler için yemek yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı İskenderun'da gönüllülerin afetzedeler için çalışmaları sürüyor. Bölgede gönüllü çalışanlardan biri de 35 yaşındaki İtalyan şef Andrea Scarpa.

Eşi Türk olan Scarpa, Ankara'daki bir restoranda şef olarak çalışıyor. Depremin ilk gününden itibaren büyük üzüntü yaşayan Scarpa, çalıştığı firmanın da desteğiyle İskenderun'a gönüllü geldi. İtalyan şef, burada aşçı Hasan Bor'un kendi iş yerinde ücretsiz sağladığı yemek hizmetine dahil oldu.

Binlerce depremzedeye yemek yapan Scarpa, AA muhabirine, depremler nedeniyle çok üzüldüğünü, Hataylılara destek olmak için kente geldiğini söyledi.

Şirketinin kendisine şans verdiğini aktaran Scarpa, İskenderun'daki hayatın normal olmadığını, buranın bir an önce eski günlere dönmesi gerektiğini belirtti.

Scarpa, elinden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ettiğini, insanlara yardım etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

- "Burası çok farklı"

Bölgedeki acının çok fazla olduğuna dikkati çeken Scarpa, şunları kaydetti:

"Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bundan dolayı mutluyum. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Onların yemeğe ihtiyacı var. Basit bir şeylere ihtiyacı var. Evlerine gidemiyorlar. Restoranda 8-9 saat çalışıyorsun, ne yaptığını biliyorsun. Burası çok farklı, sabah erken saatte kalkıyorsun, günlük yemek yapmak için. Bayağı çalışıyorsun ama kendini yorgun hissetmiyorsun. Bu beni mutlu ediyor."

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