Hatay'da enkaz altında yavrulayan köpek ve 3 yavrusu depremden günler sonra kurtarıldı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da çalışma yürüten gönüllüler, 6 katlı bir apartmanın enkazından günler sonra anne köpek ve 3 yavrusunu kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depremin ardından bölgedeki hayvanları beslemek için çalışma yürüten Adana merkezli Melekler Yaşam Köyü (MEYAKO) Derneği üyeleri, Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Gazi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazında hamile köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.

Enkazın bulunduğu alana giden MEYAKO Derneği üyeleri, "Şila" isimli köpeğin sahibi Kadir Keyifli ile görüşerek, hayvanın depremden önce hamile olduğu ve apartmanın bodrumunda beslendiği bilgisine ulaştı.

Gönüllüler, enkaza girip bodrum katta bir süre ilerledikten sonra köpeğin sesini duydu. Hayvanın bulunduğu odanın kapısını kıran gönüllüler, anne köpek ile depremden sonra dünyaya getirdiği 3 yavrusunu kurtarıp sahibine teslim etti.

Adana'daki bir veteriner kliniğinde tedaviye alınan anne köpek ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Köpekleri kurtaran gönüllülerden MEYAKO Derneği veteriner teknikeri Görkem Ağdaş, AA muhabirine, dernek olarak sahipsiz hayvanlar için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Depremin ardından afet bölgelerinde hayvanları kurtarmak için görev aldıklarını belirten Ağdaş, "Yaklaşık 2 haftadır Hatay bölgesindeyiz. Sokaklarda gezerken görüyoruz, seslerini duyuyoruz. İhbar doğrultusunda saha koordinatörümüz Emrah Kıvrık ile giderek canlarımızı kurtarıyoruz." dedi.

Ağdaş, 6 Mart'ta "Şila" ile yavrularını enkazdan kurtardıklarını aktardı.

Kurtarma operasyonu hakkında bilgi veren Ağdaş, şöyle konuştu:

"Gebe olduğunu, içeride canların olabileceğini öğrenince risk alarak ekip arkadaşımız Emrah beyle enkaza girdik. Bodrum katında kalıyordu zaten. Bir insanın zor geçebileceği yerlerden geçtik. Kapı kilitliydi, kırarak içeri girdik ve bir sürprizle karşılaştık. 3 yavrusuyla beraber içerideydi. Bir mucizeydi. 28 gün boyunca nasıl içeride kalmış? Doğum yapmış, doğum zaten çok zor bir şeydir. 3 yavrusunu beslemiş. Çok şükür sağ salim şekilde çıkarıp sahibine kavuşturduk. O mutluluğun, sahibinin mutluluğunu görmenin tarifi yok."

Köpeklerin tedavi sürecinin sorunsuz sürdüğünü dile getiren Ağdaş, Hatay'da sahipsiz hayvanları beslemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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