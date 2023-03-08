Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Hatay'da kadın depremzedelerle bir araya geldi:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Hatay'ın Defne ilçesindeki çadır kentte, kadın depremzedelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İskenderun'daki programlarının ardından Hatay'ın Defne ilçesine geçen Bilgin ve Atalay, ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurduğu çadır kenti ziyaret etti.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Bilgin ve Atalay, kadın depremzedelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, hediye takdim etti.

Çadırda kurulan sınıflarda çocukların yaptığı etkinlikleri izleyen Bilgin ve Atalay, çocuklara oyuncak verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AA muhabirine, depremzedelerin son durumlarını öğrenmek için bölgeye geldiklerini ve taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gayretli bir organizasyon yürütüldüğünü aktaran Bilgin, "Milletimizin, bu felaketin acılarını unutması kolay değil, ama karşılaştığımız bu zorlukları el birliğiyle aşacağız. Biz sizin yanınızdayız. Ne talebiniz olursa her an Sayın Valimiz ve arkadaşlarımız burada bize iletin, yeter. Tekrar geçmiş olsun." dedi.

Bilgin, TÜRK-İŞ'in kadın sendika temsilcilerinin de kendilerine eşlik ettiğini belirterek, buruk da olsa kadın depremzedelere, Dünya Kadınlar Günü'nde yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini dile getirdi.

- "Depremzedelere faydalı olmaya çalışıyoruz"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay da her yıl 8 Mart'ta belli yerlere kadınlar adına ağaç diktiklerini anımsatarak, bu yıl deprem nedeniyle bunu gerçekleştiremediklerini aktardı.

TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların kadın temsilcilerinin deprem bölgesindeki kadınlarla bir araya gelmek üzere program düzenlediğini kaydeden Atalay, bu programların Hatay ayağına Bakan Bilgin ile katıldıklarını ifade etti.

Atalay, depremzedelere faydalı olmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Depremin ilk 3 günü sıkıntı başkaydı, can kurtarmak. 10 gün sonra sıkıntı başka. Şimdi de çadır ve konteyner kent. 2 ay daha zamanımız var burada milleti ısıtmak, milletin ihtiyaçlarını karşılamak için. Şu anda sendikacılık yapmak zamanı değil, bölgedeki insanlara, çocuklara dokunmak zamanı. Bugün onun için geldik." diye konuştu.

Bilgin ve Atalay, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurduğu konteyner kent hastanesine gitti.

Hastanede incelemelerde bulunan Bilgin ve Atalay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.