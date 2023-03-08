Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan depremzede kadınları ziyaret etti

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HATAY (AA) - Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hatay'da depremden etkilenen kadınlarla bir araya geldi.

Defne ilçesinde kurulan çadır kentte yaşayan kadınları ziyaret ederek hukuk alanında yöneltilen soruları cevaplayan Turan topladıkları yardımları da bölgede dağıttı.

Turan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bu yıl afetzede kadınlarla birlikte olduklarını belirtti.

Daha önce deprem bölgesine yardımlarını ilettiklerini aktaran Turan, "8 Mart'ta da bölgeye gelerek kadınlarla birlikte olmak istedik. Onlara dokunmak, gözlerine bakmak... Çok da memnun oldular biz geldiğimiz için." diye konuştu.



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