KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da depremzede kadınlarla buluştu

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HATAY (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir geçici barınma merkezinde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Bayraktar ve beraberindekiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Dumlupınar Mahallesi'nde eski lunapark alanına kurulan çadırların bulunduğu bölgeye gitti.



Burada depremzede çocuklarla sohbet eden Bayraktar, yetkililerden bilgi alıp Kadın Destek Merkezi çadırına girerek depremzede kadınlarla bir araya geldi.

Bayraktar, gazetecilere, KADEM olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü depremzede kadınlarla geçirmek istediklerini söyledi.

Depremzede kadınlarla sohbet ettiklerini anlatan Bayraktar, "Önce Adıyaman'da, sonra Kahramanmaraş'ta, şimdi de en son Hatay'daki kadın destek merkezlerimizde beraberiz arkadaşlarımızla. Tabii onların geçtiği bunca zorlu süreçlere rağmen ne kadar güçlü, nasıl dimdik ayakta olduklarını, hayata tutunuyor olduklarını görmek bizim için çok etkileyici. Bizim için çok ibretlik açıkçası." diye konuştu.

Bayraktar, KADEM olarak depremin ilk gününden itibaren temel ihtiyaçları karşılamak üzere çeşitli paketleri bölgeye gönderdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Yardımı elimizden geldiğince topladık ve buraya gönderdik. Sonrasında da biraz daha psikolojik, sosyal ihtiyaçlara cevap verebilmek adına bu Kadın Destek Merkezlerimizi başlattık. Bir haftadır Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da devam ediyor. Hatay'dakini de bugün nasip oldu açtık. Burada olabildiğince sosyal hizmet uzmanlarından, psikologlardan, gönüllülerimizden destek alarak kadınlarımızın sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz."

Bayraktar, depremzede kadınlara sıcak bir ortam sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

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