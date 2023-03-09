Hatay’daki depremde bir villanın bahçesinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğünde deprem anında, Hatay'da bir villanın bahçesinde yaşanan sarsıntılar güvenlik kameralarınca kaydedildi

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki villanın bahçesinde kaydedilen görüntülerde, park halindeki bir minibüsün depremin başlamasıyla sallandığı yer aldı.

Farklı açıdan kaydedilen başka bir görüntüye ise elektriğin kesilmesi, gökyüzündeki ışık patlaması ve havuzun taşması yansıdı.







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