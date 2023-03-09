Depremden önce restorasyonu tamamlanan 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremden önce restorasyonu tamamlanan 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

AA

Depremden önce restorasyonu tamamlanan 211 yıllık Antakya evi ayakta kaldı

HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden bir süre önce butik otele dönüştürülmesi amacıyla restorasyonu tamamlanan 211 yıllık konak, sarsıntıları hafif hasarla atlattı.

Antakya'da tarihi ve turistik mekanların yer aldığı Hürriyet Caddesi yakınında 1812 yılında yapılan 10 odalı konak, mimari restorasyon uzmanı Gökhan Ergün ve ekibinin 18 ay süren çalışmasıyla butik otel niteliğinde restore edildi.

Kapı üstündeki kilit taşları, ahşap doğramaları, çatı ile kiremit modeli ve kadim mimarisiyle geçmişi yansıtan konak, açılışa hazırlanırken 6 Şubat'taki depremlerde çevresindeki yapıların yıkılmasıyla kısmen hasar aldı.

Depremin ardından yıkılan Rum Ortodoks Kilisesi'ne de komşu olan konakta, bahçe duvarı ve yakınındaki yapıların etkisiyle üst kattaki odanın cephe duvarı zarar gördü.

Sokakların molozla dolması nedeniyle ulaşımın neredeyse imkansız hale geldiği bölgedeki Antakya evi, ayakta duran tarihi yapılardan biri olarak dikkati çekiyor.

- "Depremin etkisi çok şiddetliydi, buna rağmen otelimizde kalıcı hasar yok"

Tarihi konağın restorasyon işlerini yapan Gökhan Ergün, AA muhabirine, depremde büyük yıkımın yaşandığı Antakya'da tarihi ve tescilli yapıların da çöktüğünü söyledi.

Kışla Saray Mahallesi'ndeki konağın butik otel olarak hizmet vermesi için çalıştıklarını anlatan Ergün, "Bu binada yaklaşık 1,5 yıl çalıştım. 1812 yılında yapılan konak eski Antakya'nın butik otel mıntıkasında olacaktı. Açılış hazırlığında maalesef bu acı depremi yaşadık. Binamız genelde statiği sağlam bir şekilde duruyor fakat uygulaması yanlış olan yan taraftaki binaların çökmesi ve bitişik ortak duvarların yıkılması buraya zarar verdi." dedi.

Ergün, 10 odada 20 yatak kapasiteli butik otelde oluşan hasarın kısa sürede giderilebileceğini ifade etti.

Antakya'nın bu bölgesinin, eski medeniyetlerin önemli yerleşimlerinden olduğunu vurgulayan Ergün, şöyle konuştu:

"Burası 2 bin yıllık bir kent. Bu kent her zaman için kendini bir şekilde küllerinden yaratmıştır. Biz yapacağız ki başka kişilere de örnek olalım. Yani kimse buraları bırakıp gitmesin. Sonuçta bizim enerjimiz var. Bu taşları, bu doğayı tekrar ayağa kaldırabiliriz. İnşallah hedefimiz güzel. Devletten de teknik, aynı zamanda manevi bir destek bekliyoruz. Buranın rölöve ve restorasyon projeleri, bölge kurulları tarafından onaylanmıştı. Aynı restorasyon projesi uygulanabilir. Çok güçlü bir ekibimiz var. Burada çok iyi restoratör, mimarlar var. Burayı 4 ayda sağlam bir ekiple tekrar ayağa kaldırabiliriz. Depremin etkisi çok şiddetliydi, buna rağmen otelimizde kalıcı hasar yok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samandağ'da evini ve tarım alanını bırakamayanlar çadır istiyor
YEREL HABERLER Samandağ'da evini ve tarım alanını bırakamayanlar ...
MKÜ Rektörü Eren: 120 öğrencimizi kaybettik, hala ulaşamadıklarımız var
YEREL HABERLER MKÜ Rektörü Eren: 120 öğrencimizi kaybettik, hala ...
Tüm birikimleriyle yaptıkları evlerinin yıkılışını hüzünle izlediler
YEREL HABERLER Tüm birikimleriyle yaptıkları evlerinin yıkılışını ...
Hatay’daki depremde bir villanın bahçesinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hatay’daki depremde bir villanın bahçesinde ...
Hatay’daki depremde 112 Acil Çağrı İstasyonu'nda yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Hatay’daki depremde 112 Acil Çağrı İstasyonu'nda ...
KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İskenderun'da depremzede kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan ...
Bakan Bilgin: Milletimizin, bu felaketin acılarını unutması kolay değil
YEREL HABERLER Bakan Bilgin: Milletimizin, bu felaketin acılarını ...
Hastaların ölüme terk edildiği iddia edilen özel hastanede tıbbi cihazlar tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Hastaların ölüme terk edildiği iddia edilen özel ...
Bakan Kirişci, Hatay'da bağ budaması yapan çiftçilerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, Hatay'da bağ budaması yapan ...
Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan depremzede kadınları ziyaret etti
YEREL HABERLER Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan ...
Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine konteyner kent kuruluyor
YEREL HABERLER Hatay'da Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesine ...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Hatay'da kadın depremzedelerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Hatay'da ...
Bakan Koca: Antakya´daki özel hastaneyle ilgili iddialara ilişkin soruşturma başlattık
YEREL HABERLER Bakan Koca: Antakya´daki özel hastaneyle ilgili ...
Hatay'da depremzede kadınlar umutlarını ayakta tutuyor
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede kadınlar umutlarını ayakta ...
Hatay'da çadırda kalan kadınlara '8 Mart' karanfili
YEREL HABERLER Hatay'da çadırda kalan kadınlara '8 Mart' karanfili
Bakan Bilgin, depremzede kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Bakan Bilgin, depremzede kadınların Dünya Kadınlar ...
Hatay'da enkaz altında yavrulayan köpek ve 3 yavrusu depremden günler sonra kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da enkaz altında yavrulayan köpek ve 3 yavrusu ...
Çadırların yükünü kadınlar çekiyor
YEREL HABERLER Çadırların yükünü kadınlar çekiyor
İtalyan şef Hatay'da depremzedeler için yemek pişiriyor
YEREL HABERLER İtalyan şef Hatay'da depremzedeler için yemek ...
Şükriye ebenin deprem günü ölen çocuğunun adı yeni doğan bebekte yaşayacak
YEREL HABERLER Şükriye ebenin deprem günü ölen çocuğunun adı yeni ...
Hatay'da iş yeri yıkılan kebapçı tezgahından "Şehrimizi terk etmeyelim" mesajı veriyor
YEREL HABERLER Hatay'da iş yeri yıkılan kebapçı tezgahından ...
Denizcilerden depremzede çocuklara oyuncak
YEREL HABERLER Denizcilerden depremzede çocuklara oyuncak
Çadır yandı; 10 kişilik depremzede aile sokakta kaldı
YEREL HABERLER Çadır yandı; 10 kişilik depremzede aile sokakta kaldı
Hatay'da 80 yıllık zeytin ağacı depremde ikiye bölündü
YEREL HABERLER Hatay'da 80 yıllık zeytin ağacı depremde ikiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.