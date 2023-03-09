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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremin yaralarını sarıyor

AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremin yaralarını sarıyor

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da yaşamın normale dönmesi için 500'ün üzerinde personelle çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da yaraların sarılması için Türkiye'nin dört bir yanından gelen belediyeler de çalışma yürütüyor.

Tuvalet ve duş, konteyner kent kurulumu ve sosyal yardımların dağıtılması olmak üzere üç ana konuda faaliyet yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, deprem nedeniyle başka illere gidenlerin bölgeye yeniden dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından İçişleri Bakanlığınca Bursa Valisi Yakup Canbolat'la Gaziantep'te görevlendirildiklerini söyledi.

Gaziantep'te yaklaşık bir hafta geçirdikten sonra görevine Hatay'da devam ettiğini belirten Aktaş, bu kentte ilk günlerde 1585 personel ve 720 araçla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Şu anda 220 araç ve 500'den fazla personelle Hatay'da görevlerini sürdürdüklerini dile getiren Aktaş, "Enkaz temizleme çalışmalarına kamyon, greyder, ekskavatör, kepçe gibi makine ve ekipmanlarla destek sağlıyoruz. Bunun yanında itfaiye hizmetleri veriyoruz. İlaçlamayla alakalı özellikle larva dönemi olması hasebiyle verdiğimiz destekler var." dedi.

Sosyal faaliyetlerde de bulunduklarını bildiren Aktaş, bir dönem günlük 12 bin 500 kişilik yemek verdiklerini, bugünlerde bu sayısının 3 bin civarında olduğunu aktardı.

Bölge halkının önemli ihtiyaçlarına değinen Aktaş, "Tuvalet burada çok büyük bir ihtiyaç. Çünkü 120 bin civarında bağımsız bölüm yıkık veya ağır hasarlı. Dolayısıyla bu 120 bin evin en az birer tuvaleti vardı. O işleri yerine getirecek yeni tuvaletler, duşlar yapılması, onların düzenli bakımlarının yapılması bizim asli görevlerimizden." ifadesini kullandı.

- "Temennimiz kadim şehrin en kısa sürede tekrar ayağa kalkması"

Alinur Aktaş, tuvalet ve duşun ardından ikinci ana görevlerinin konteyner kentler olduğunu belirtti.

Bursa adına farklı alanlarda hem belediyenin gücü hem iş insanlarıyla 2 bin 500 konteyner ev taahhüdünde bulunduklarını dile getiren Aktaş, şöyle devam etti:

"Birinci bölge 10 dönüm, ikinci bölge 20 dönüm, üçüncü bölge de 80 dönüm alanda olmak kaydıyla toplamda 110 dönümlük alanda 2 bin, kırsalda da 500 olmak üzere 2 bin 500 konteyner koyacağız. Konteyner kentlerde öncelikle su, kanalizasyon ve elektrikle alakalı bağlantıları sağlıyoruz. Daha sonra zemin düzenlemesini yapıp tek tek bu uygulamaları hayata geçiriyoruz."

Üçüncü önemli görevlerinin de sosyal yardım dağıtımı olduğunu anlatan Aktaş, "Antakya ve Defne'deki tüm sosyal yardımların dağıtımları Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 100 kişilik ekibimiz bu işin deposunu çalışıp, kamyonlarla ulaştırılması noktasında devletimizin, hayırseverlerin gönderdiği yardımlar kırsalın en ücra köşelerine, çocukların oyuncaklarına ilaç ve benzeri tüm malzemelere varana kadar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, bu üç temel görevin yanında sosyal, kültürel faaliyetlerle alakalı çalışmalarının da bulunduğu bilgisini verdi.

Hatay'ın depremlerden en çok etkilenen il olduğuna dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu hamlelerin tamamı Hatay'da hayatı normale dönüştürebilmek, ticareti tekrar canlandırabilmek, insanları şehre tekrar çekebilmek adına. Allah'a şükürler olsun son bir hafta 10 gündür de güzel döngüler almaya başladık. Çünkü insanlar öncelikle barınma sorununun halledilmesini istiyorlar, öyle beklentileri var. Geldiğimiz noktada da bu konuda ciddi bir mesafe alıyoruz. Temennimiz Hatay gibi kadim bir şehrin en kısa sürede tekrar ayağa kalkması."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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