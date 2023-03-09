Hatay'da depremzedeler için dev kazanlarda Özbek pilavı pişiriliyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen gönüllü Özbekistanlı şeflerin pişirdiği Özbek pilavı ile yemekler afetzedelere dağıtılıyor.

Yurt içi ve yurt dışından sivil toplum kuruluşları, depremlerden etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Depremlerin ardından ikinci gün 50 gönüllüsüyle Hatay'a gelen Özbekistan Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği, bölgedeki arama kurtarma ekiplerine yardım etti.

Çok sayıda insani yardım malzemesini ihtiyaç sahiplerine dağıtan gönüllüler, İHH İnsani Yardım Vakfının koordinesinde, İskenderun'da oluşturdukları mutfakta depremzedeler için yemek hazırlıyor.

Dev kazanlarda, başta Özbek pilavı olmak üzere günlük 16 bin kişilik yemek pişirmek için sabahın erken saatlerinde kolları sıvayan Özbek aşçılar, bunları gönüllüler aracılığıyla İskenderun, Kırıkhan ve Antakya'da depremzedelere ulaştırıyor.

- "Çadırlara gidiyoruz"

Ekibin koordinatörü Azizbey Mukhammediev, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremleri öğrendikleri andan itibaren hazırlıklarını yaparak yola koyulup bölgeye ulaştıklarını söyledi.

Gönüllülerden 20 kişinin arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldığını aktaran Mukhammediev, kendilerinin de gıda ve insani yardım çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Mukhammediev, arama kurtarma ekiplerinin, çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldığını, aşçıların ise yaraları sarmak adına çalışmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz normalde 1500 kişiye yemek dağıtacağız, diye geldik ama burada ihtiyacın fazla olduğunu görünce kapasiteyi artırdık. Antakya ve çevresine 10 bin kişilik yemek götürüyoruz, burada da 6 bin kişilik yemek ulaştırıyoruz. Çadırlara gidiyoruz. Genelde Özbek pilavı yapıyoruz, bunun için bir tencereye 50 kilo et atıyoruz. Bunun üstüne havuç atıyoruz. Özbekistan'dan gelen havuç var, onu ve basmati pirincini kullanıyoruz. Şu anda 5 aşçımız, 15 yardımcımız var. 10 kişi de dağıtımları yapıyor."

Yemekleri yetiştirmek için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Mukhammediev, ramazan ayına kadar çalışmalara devam etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.