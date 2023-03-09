İskenderun'da depremler sonrası yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına karışan 44 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına karıştığı belirlenen 44 zanlı tutuklandı.

İskenderun Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede depremler sonrası 59 yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına ilişkin emniyet birimlerince 63 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden 44'ünün tutuklandığı, 5'inin adli kontrolle serbest bırakıldığı, 1'i hakkında ev hapsi kararı verildiği, 13'ünün ise serbest kaldığı bildirildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 şüphelinin de yakalanıp haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen çalışmalarda 365 cep telefonu, 182 bin 120 TL, çeşitli ülkelere ait 22 adet 200'lük banknot, 7 bilezik, 5 yüzük, 16 tam, 26 çeyrek, 3 gram altın, zincir ve künye gibi ziynet eşyası, akıllı saat, 7 kol saati, 7 güneş enerjisi paneli, 8 tabanca, 55 fişek, 2 pompalı tüfek ve kartuşları, 2 kılıç, 2 kama, 4 hançer, 250 gram esrar, 2 çekiç, drone, jeneratör, satır, levye, demir balyoz, demir makası, demir testeresi, çeşitli beyaz eşyalar, pos cihazları, gıda ve temizlik malzemeleri ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.