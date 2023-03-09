Depremzede müzisyen, ailesiyle kaldığı çadır kentte çocuklar için org çalıyor

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HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evi hasar gören müzisyen Erdinç Teski, kaldığı çadır kentte org çalarak çocuklara moral veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer yandan da çadır ve konteyner kentlerde yaşam devam ediyor.

Narlıca Mahallesi'nde kurulan bir çadır kentte kalan ve depremden önce düğünlerde müzisyenlik yapan Erdinç Teski, Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü personelince çadır kentte oluşturulan etkinlik alanında org çalıp şarkı söylüyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü müzik öğretmenleri şarkılara eşlik ederken, depremzede çocuklar müzik eşliğinde oynuyor, anneleri ise alkışla tempo tutuyor.

Erdinç Teski, AA muhabirine, depremde evinin hasar aldığını, ailesinin kayıp yaşamadığını anlattı.

Depremin ardından çadır kente yerleştirildiklerini belirten Teski, düğünlerde icra ettiği müzisyenliği, çadır kentte de çocuklar için devam ettirdiğini söyledi.

Teski, çocukların yüzünün gülmesi için başka çadır kentlerde de müzisyenlik yaptığını anlatarak, "Buradaki insanlara moral olsun diye müzik yapıyorum. Devletimiz, milletimiz sağ olsun." diye konuştu.

Müzik sesini duyan insanların bir nebze olsun gülümsediğini vurgulayan Teski, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların morali güzel olsun diye çalışıyoruz. Burada org çalıp çocukları eğlendiriyorum. Farklı bölgelere de giderek çocukları eğlendiriyoruz. Evimde ağır hasar var. Hatay'ı terk etmeyeceğiz. Çünkü burası kendi vatanımız. Biz buradayız, burada müzik yapmaya devam edeceğiz. Burada çocukları eğlendirmeye devam ediyoruz. Yetkililer bize yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Önceden düğünlerde çalıyorduk, depremden dolayı içimize kapandık. Yaralarımız da kabuk bağlamadı. Hayat normale dönünce yine mesleğimi icra etmeyi düşünüyorum."

Teski'ye eşlik eden müzik öğretmeni Özlem Tanrıkulu da ellerindeki imkanlarla çadır kente org getirdiklerini belirterek, "Özellikle çocukların mutluluğu bizi ayrıca mutlu ediyor." dedi.

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