Hatay'da çadır kentteki depremzede çocuklara moral etkinliği yapıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde depremzede çocuklara yönelik moral etkinliğinde oyunlar oynandı, yüz boyama yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezinde görevli liderler, gönüllü gençler ve psikososyal destek ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlerin kaldığı Numuneevler Mahallesi'ndeki çadır kenti ziyaret etti.

Çadır kentte vatandaşlarla bir araya gelen görevliler, çocuklarla müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı, yüz boyama etkinliği yaptı.





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