Depremde anne ve babasını kaybeden başhekim görevinin başından ayrılmadı

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne ve babasını kaybeden Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Onur Koyuncu, acısını unutarak yaralılara müdahale etti.

Koyuncu, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından eşi ve çocuklarını yanına alarak başhekimi olduğu hastaneye geldiğini söyledi.

Hastaneye adeta yaralı akınının olduğunu ifade eden Koyuncu, o günü şöyle anlattı:

"İlk anda herkes gibi depreme uyandık. Ardından da bir saat içinde hastanemizin acil bölümünde yerimizi aldık. Maalesef çok sıkıntılı ve zor bir süreçti. İnanılmaz sayıda yaralılarla, vefat etmişlerle karşılaştık. Hızlıca nasıl müdahale edebiliriz diyerek acildeki müdahalemizi gerçekleştirdik. Fakat acilimizde adeta insan akını vardı. Baktık ki acil servis doldu yapabileceğimiz bir şey yok, yerler dolu insanların üzerine basmamaya çalışıyoruz, koridorlara yürüdük fakat oralar da dolmaya başlamıştı. Bazı kararlar vermemiz gerekiyordu, o anda ortopedi gibi servislerimizin birisini acil olarak nitelendirdik. Oraya gelen kolu ya da başka bir uzvu kopmuş kanaması olan insanları, oluşturduğumuz acil servislerde muayene etmeye çalıştık ama inanın hiçbir şekilde hasta bitmedi. Çeşitli helikopterlerle sevk zinciri oluşturduk fakat bir yandan yeni hastalar geliyordu bir yandan da sevk zinciri oluşturuyorduk. Çok zor bir süreçti."

- Anne ve babasının cenazesi görevli olduğu hastanenin morguna getirildi

Koyuncu, depremin ardından yakınları aracılığıyla anne ve babasının bulunduğu binanın yıkıldığını, onların enkaz kaldıklarını öğrendiği belirtti.

Anne ve babasının göçük altında olmasına rağmen görevini yerine getirme bilinciyle hareket ettiğini anlatan Koyuncu, enkazdan çıkarılan anne ve babasının cenazelerinin hastane morguna getirildiğini anlattı.

Koyuncu, şunları söyledi:

"Hiç birimizin başka şansı yoktu. Sadece ben değil rektör hocamızın kardeşi, tüm ailesi, rektör yardımcımız, görev arkadaşımızın da oğlu vefat etti. Bir yandan morga iniyoruz, ailelerimizi oradan çıkarıyoruz, bir yandan hep beraber ağlıyoruz ama sonra birlikte işimize dönüyoruz. Başka bir şansımız yoktu. Çok kötü ve yönetilmesi çok zor bir süreçti. Bir yandan da depremler, artçılar devam ediyordu."

Koyuncu, depremin ilk gününden bu yana sadece 2 gün izin alıp ailesini Manisa’ya bıraktıktan sonra geri dönüp görevine devam ettiğini aktardı.





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