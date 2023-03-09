Hatay’da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay’ın Arsuz ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Konarlı Mahallesi'nde depremde ağır hasar gören apartmanın ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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