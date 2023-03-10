Hatay’da depremzede kardeşler, çadırda kalanlara, Sevilla-Fenerbahçe maçını projektörle izletti

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HATAY (AA) - Hatay'da depremzede üç kardeş, çadırda kalan ailelere, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla-Fenerbahçe maçını, projektörle bahçe duvarına yansıtarak izletti.

Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'nde Muhammet, Süleyman ve Kadir Adıyaman kardeşlerin evleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gördü.

Aileleriyle çadırda yaşamaya başlayan üç genç, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Sevilla takımına konuk olan Fenerbahçe'nin maçını izlemek için projektör arayışına başladı.

Karşılaşma saatine kadar aramalarını sürdüren gençler, temin ettikleri projektör ve kurdukları düzenekle, Sevilla-Fenerbahçe maçını çadırların yanındaki bir evin bahçe duvarına yansıttı.

Maçı izlemek için odun ateşinin etrafına koydukları plastik sandalyelere oturan depremzede taraftarlar, meşaleler yakıp takımına destek verdi.

Süleyman Adıyaman, AA muhabirine, depremzedelerin morallerini yükseltmek için kardeşleriyle birlikte maçı izletmeye karar verdiklerini söyledi.

Bu isteği gerçekleştirdiklerini ve insanları az da olsa mutlu gördükleri belirten Adıyaman,"Yavaş yavaş hayatımızı güzelleştireceğimize inanıyorum."dedi.

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