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Bakan Dönmez, İskenderun'da depremzedelerin barınacağı gemiyi inceledi

AA

Bakan Dönmez, İskenderun'da depremzedelerin barınacağı gemiyi inceledi

HATAY (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, depremzedelerin geçici olarak barınması için İskenderun Limanı'na yanaşan Karadeniz Holding'e ait Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisinde incelemelerde bulundu.

Bakan Dönmez, gemideki incelemede yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere, İskenderun'da geçici barınmayla alakalı olarak hazırlıkların hem karada hem de gemileri kullanmak suretiyle denizde hızla devam ettiğini söyledi.

Buraya daha önce 2 kruvaziyer tarzı geminin geldiğini ve burada yaklaşık 2 bin depremzedenin konakladığını hatırlatan Fatih Dönmez, şöyle konuştu:

"İnşallah bir hafta sonra ikinci gemi de gelecek. Bu iki gemide de toplamda 3 bin kişiyi misafir edeceğiz. Bu tarz gemiler belki de dünyada da ilk defa aslında tasarlanıyor. Bu arada hayırsever iş insanına da teşekkür etmek istiyorum. Onlar daha önce Türkiye'de veya dünyanın muhtelif yerlerinde benzer bir afet yaşandığında ne tür bir barınma ihtiyacı olur diye çözüm üretmişlerdi. Bugün de şimdi o çözümlerden bir tanesini buraya getirmiş olduk. Türkiye'deki tersanelerde dizayn edildi. Başlangıçta başka bir amaç için tasarlanmış gemi, konaklama şekline dönüştürülmüş oldu. Bir yerde yüzen otel haline gelmiş oldu."

- "Gemide sınıflarımız var"

Geminin özellikleri hakkında bilgiler veren Dönmez, şöyle devam etti:

"Gemimizde özellikle okul çağındaki çocuklarımız için muhtelif sayıda ve kapasitede dersliklerimiz, sınıflarımız var. Onların sıraları kondu, televizyonları var. Yine vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını giderebileceği çeşitli mekanlar var geminin içerisinde, üstünde. Hatta gençlerimizin oyun oynayabileceği bir mini halı saha var geminin üstünde. Tabii ki normal yaşamımızdaki standartları geminin içerisine verme imkanımız yok ama en azından bazı sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği imkanı sağlayacağız. Yine gemimizde vatandaşlarımıza sabah kahvaltılar verilecek. Öğlen ve akşam yemeklerinde rıhtımda aşevi hazırlıyoruz. Yine bu şirketimiz yaklaşık 7 yüz kişinin konaklayacağı bir konteyner kenti de planlıyor aynı bölgede. Böylece özellikle İskenderun ve civarında yine Antakya merkezi olmak üzere şu anda geçici barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bir kapasite oluşturmuş olduk."

Bakan Dönmez, bunun yanı sıra İskenderun'da konteyner kent çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, bu anlamda desteklerinden dolayı sponsorlara ve belediyelere teşekkür etti.

- Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan

Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek yüzer yaşam kentleri konseptinin ilk gemilerinden olan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'da yaşam alanlarının yanı sıra, çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aşevi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin çeşitli imkanları yer alıyor.

Toplam 1500 kişinin yaşayabileceği Süheyla Sultan yüzer yaşam kentinde klima, televizyon, buzdolabı ve her biri 12 kişilik 72 oda ile her biri 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor.

900 öğrenci için 18 derslik ile sürekli eğitim sağlanabilen, bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi yer alan Süheyla Sultan yüzer yaşam kenti, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içeriyor.

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