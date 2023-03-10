Depremler Amik Ovası'ndaki su kuyularını da vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremler Amik Ovası'ndaki su kuyularını da vurdu

AA

Depremler Amik Ovası'ndaki su kuyularını da vurdu

HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Antakya, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde üretime başlamak için tarlalarına giden çiftçiler, zarar gören su kuyularındaki sorunları çözmek için çalışma yapıyor.

Türkiye'nin verimli ovaları arasında yer alan Hatay'daki Amik Ovası'nda, tarımsal sulamada kullanılan su kuyuları da Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gördü.

Mevsim nedeniyle buğday tarlalarını sulamak için tarlalarına giden çiftçiler, su kuyularını depremin verdiği zarar nedeniyle kullanamıyor.

Sondaj ve kuyu ustaları, tarlalardaki su kuyularını yeniden faaliyete geçirmek için çalışma yapıyor.

- "Önümüz karanlık"

Güventaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mete Marmara AA muhabirine, tarlasındaki kuyunun tadilatı için çalışma yaptırdığını söyledi.

Kuyudan su alamadığını anlatan Marmara, "Kuyumuzu denedik su yok. Yağmur da yok. Önümüz karanlık. Depremde babamı kaybettim, üç kardeşim çocuklarıyla beraber 7 şehit verdik. 'Olan oldu hiç olmazsa işimize bakalım.' dedik işimizi de kaybettik. Yapacak bir şey yok." dedi.

Buğday ekili 250 dönümlük arazisini sulamak için geldiğinde kuyusunun çalışmadığını fark ettiğini belirten Marmara, şöyle konuştu.

"Çevre köylerde kuyuların çöktüğünü duyduk. Buna deprem sebep olmuş, takdiriilahi, Allah'ın bir hikmeti. Yapacak bir şey yok. Şu an bir damla bile su çıkmıyor. Pompayı bile çıkaramıyorsunuz. İçinde kadememiz falan hepsi sıkışmış. Kuyu vurma imkanımız yok, bütün her şeyimizi kaybettik. Cebimizde para yok. Yani bu kuyunun maliyeti 600 bin lira. Arkadaşlarımızın hepsinin durumu aynı."

- "2 bin 500 kuyunun 2 bini hasarlı"

Dalgıç pompa ustası Ali Sazağan, çiftilerin büyük sıkıntı yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ovadaki dalgıç pompaları söküyorum. Kuyular kopmuş vaziyette. Ovada 2 bin 500 kuyu var, yaklaşık 2 bini hasarlı. 35 kuyu söktüm. Bundan sadece 3'ünden su alabildik. Pompayı çıkarıyoruz. Tamirini yapmaya çalışıyoruz. Kopmuş boruların şekli çok kötü. Ezilmiş, parçalanmış 'S' harfi gibi olmuş. Sanki bir presin üstüne basmışsın, 6 metre düz boruyu koparmış kırmış. Ovadaki genel durum bu."

- "Kuyularda su yok"

Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, çiftçilerin su sıkıntısı yaşadığını vurgulayarak bazı tarım arazilerinde yarıkların da olduğunu ifade etti.

Çelik, "O zamanla düzelir ancak kuyular arızalandı. Herhalde yer altını fay hattı değiştiriyor. Arkadaşımızın iki kuyusunu çalıştırdık, ikisinde de su yok. Yani su sıkıntısı olacak muhtemelen. Ova köylerinde çoğunda sıkıntı var. Yer altı kuyularında su yok." diye konuştu.

Sulama sezonun başladığını, çiftçilerin çaresiz olduğunu belirten Çelik, "Şu an buğdayları sulayacağız. Birkaç gün sonra havuç yerleri, mısırlar sulanacak, ondan sonra pamuk. Susuz tarım olmaz, yapamayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antakya'da gönüllü öğretmenler 15 çadır kentteki öğrencileri sınavlara hazırlıyor
YEREL HABERLER Antakya'da gönüllü öğretmenler 15 çadır kentteki ...
Kurutulan Amik Gölü havzasında, depremler sonrası su yükselmesi
YEREL HABERLER Kurutulan Amik Gölü havzasında, depremler sonrası su ...
Evlilik için hazırladığı evi depremde ağır hasar gördü, yıkımı kararlaştırıldı
YEREL HABERLER Evlilik için hazırladığı evi depremde ağır hasar ...
Bakan Dönmez, İskenderun'da depremzedelerin barınacağı gemiyi inceledi
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, İskenderun'da depremzedelerin ...
Hatay’da depremzede kardeşler, çadırda kalanlara, Sevilla-Fenerbahçe maçını projektörle izletti
YEREL HABERLER Hatay’da depremzede kardeşler, çadırda kalanlara, ...
Hatay’da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay’da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Depremde anne ve babasını kaybeden başhekim görevinin başından ayrılmadı
YEREL HABERLER Depremde anne ve babasını kaybeden başhekim görevinin ...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun'da depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun'da ...
Bakan Koca, İskenderun'da
YEREL HABERLER Bakan Koca, İskenderun'da
Hatay'da çadır kentteki depremzede çocuklara moral etkinliği yapıldı
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kentteki depremzede çocuklara moral ...
Depremzedelerin yerleştirildiği gemide Türk ve İtalyan bayraklı pasta sürprizi
YEREL HABERLER Depremzedelerin yerleştirildiği gemide Türk ve ...
Hasarlı binadan çıkmayan kedi bodrum katta biriken suların içinden kurtarıldı
YEREL HABERLER Hasarlı binadan çıkmayan kedi bodrum katta biriken ...
Depremzedelerin konakladığı gemide çocuklar için 15 metrelik pasta
YEREL HABERLER Depremzedelerin konakladığı gemide çocuklar için 15 ...
Süheyla Sultan gemisi, depremzedelerin konaklaması için İskenderun'da
YEREL HABERLER Süheyla Sultan gemisi, depremzedelerin konaklaması ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Hatay'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Hatay'da ...
Bakan Bozdağ, İskenderun´da AFAD Kriz Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ, İskenderun´da AFAD Kriz Merkezi'ni ...
Depremzede müzisyen, ailesiyle kaldığı çadır kentte çocuklar için org çalıyor
YEREL HABERLER Depremzede müzisyen, ailesiyle kaldığı çadır kentte ...
Hatay'da sivrisineklere karşı ilaçlama
YEREL HABERLER Hatay'da sivrisineklere karşı ilaçlama
Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara moral oldu
YEREL HABERLER Hatay'da gönüllüler depremzede çocuklara moral oldu
HAYDİ ekipleri, Hatay'da mahsur kalan hayvanları sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER HAYDİ ekipleri, Hatay'da mahsur kalan hayvanları ...
İskenderun'da depremler sonrası yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına karışan 44 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İskenderun'da depremler sonrası yağma, hırsızlık ve ...
Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Sökmen'in 21 akrabası depremde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Sökmen'in 21 ...
İskenderun´da taş ocağında dinamit patlatılmasına depremzede tepkisi
YEREL HABERLER İskenderun´da taş ocağında dinamit patlatılmasına ...
Hatay'da jandarma ekipleri depremzede çocuklara tablet dağıttı
YEREL HABERLER Hatay'da jandarma ekipleri depremzede çocuklara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.