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Antakya'da gönüllü öğretmenler 15 çadır kentteki öğrencileri sınavlara hazırlıyor

AA

Antakya'da gönüllü öğretmenler 15 çadır kentteki öğrencileri sınavlara hazırlıyor

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kurulu 15 çadır kentte, 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlanması için eğitim veriliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda Antakya ilçesindeki çadır kentlerde 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık sınıfları oluşturuldu.

Atatürk portresi, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin yer aldığı çadır sınıflarda normal okul sınıflarında görülebilecek tüm kırtasiye malzemeleri de bulunuyor.

Depremzede öğrenciler, yurdun dört bir yanından Antakya'ya gelen gönüllü öğretmenlerce dönem sonunda yapılacak sınavlara hazırlanıyor.

Antakya ilçesinde kurulu 15 çadır kentte açılan sınıflarla 8. sınıftaki 310 öğrenciye DYK, 12. sınıftaki 215 öğrenciye de YKS kursu veriliyor.

Öğrencilerin kırtasiye, defter ve yardımcı kaynak kitapları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanıyor.

- "İnşallah sınavlara yetiştireceğiz"

Mersin'den gelen gönüllü öğretmenlerden Betül Duran, AA muhabirine, öğrencileri sınavlara hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Gönüllü öğretmenlerce öğrencilere gün boyu çadır sınıflarda ders verildiğini belirten Duran, "Birlikte soru çözümleri, etütler yapıyoruz. Saat 23.00'a kadar da ders çalışıyorlar. Verimli bir ortam oluşturduk." dedi.

Öğrencilerin çok istekli olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz çok çalışkan. İnşallah sınavlara yetiştireceğiz. LGS seviyesinde öğrencilere Türkçe, matematik, yabancı dil dersleri verilmekte. YKS seviyesinde de matematik, biyoloji, fen bilimleri öğretmenlerimiz burada. Derslerimiz devam ediyor. Öğretmenler olarak farklı illerden geldik. Bir de Hatay'ın yerli öğretmenleri var. Onlar da derslere geliyorlar burada gönüllü olarak ders anlatıyorlar. Hep birlikte bir dayanışma içerisindeyiz. Biz buraya istekli olarak geldik. İyi ki gelmişiz. Tekrar ihtiyaç olursa yine canı gönülden geliriz. Çok güzel bir duygu. Burada onların yaşadıklarını, duygularını paylaşmak bizim için çok farklı bir deneyim oldu."

- "Bir aydır hiç ders çalışamıyordum ama şu an her şey güzel gidiyor"

Öğrencilerden Meryem Önat, okul öncesi öğretmenliğine hazırlandığını söyledi.

Deprem nedeniyle derslere ara verdiğini anlatan Önat, "Depremden önce çok güzel bir şekilde derslerime devam ediyordum. Bir aydır hiç ders çalışamıyordum ama şu an her şey güzel gidiyor. Gerçekten hocalar falan da çok iyi. Ders anlatımları da çok güzel. Bizi motive ediyorlar. Kitap ve kırtasiye anlamında da hiç eksiğimiz yok." ifadelerini kullandı.

Lise sınavlarına hazırlanan Zeynep Adaş çadırda ders çalışıp, test çözdüğünü anlattı.

Yaklaşık bir aylık aradan sonra yeniden derslere başladığı için mutlu olduğunu belirten Adaş, öğretmen ve arkadaşlarıyla güzel bir ortam oluşturduklarını sözlerine ekledi.

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