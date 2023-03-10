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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da DSİ ekipleri, 300 binanın enkazını kaldırdı

AA

Hatay'da DSİ ekipleri, 300 binanın enkazını kaldırdı

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri şimdiye kadar 300 binanın enkazını moloz döküm sahasına taşıdı.

Özellikle merkez Antakya ilçesinde depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için ekiplerce yıkımı gerçekleştirilen binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında 5 bölgeye ayrılan Antakya'da DSİ ekipleri de sorumluluk alanındaki "C" bölgesindeki enkazın molozlarını döküm sahasına naklediyor.

Kendi bölgelerinde 300 binanın enkazını kaldıran DSİ ekipleri, 580 binanın daha enkazını döküm alanına taşıyacak.

DSİ 6. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, AA muhabirine, kurumlarının depremin hemen ardından envanterindeki iş makinelerini bölgeye sevk ettiğini belirtti.

Gökçe, yıkımın en çok yaşandığı kentin Hatay olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Hatay'da en yoğun olduğumuz dönemde 331 kamyon ve 274 ekskavatörümüzle sadece enkaz kaldırma ve arama kurtarma faaliyetlerine müdahale ettik. 1000'in üzerinde personelle bu işlemleri gerçekleştirdik. Depremin üzerinden bir ay geçti. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. 900 bin ton moloz taşıdık. 1 milyon 100 bin litre civarında yakıt harcadık. Bütün personelimiz, diğer kamu kurumları, devletimiz var gücüyle çaba ve gayret sarf ediyor. Şu an sahada 774 makine, ekipmanla çalışıyoruz. Sadece Hatay'da 1000 personeliz. Şimdiye kadar 300 binanın enkazını kaldırdık. Acil yıkılması gereken binalar var. Bu acil yıkılması gereken binaların yıkım işlemi ve enkaz kaldırma işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede 580 tane daha kalkacak enkaz var."

- "Üç öğün yemek hizmeti de veriyoruz"

Antakya'da enkaz kaldırma faaliyetlerinin dışında 3 farklı noktada sondaj makinesiyle çadır kentlerin ihtiyacı olan kullanma suyu çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Gökçe, ayrıca mevcuttaki su kuyularını da aktif hale getirdiklerini kaydetti.

Gökçe, kurulan konteyner kentlerin altyapısı konusunda da faaliyet yürüttüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca aşevlerimizde çıkardığımız yemeklerle iki farklı noktada sadece kendi personelimize değil askerimiz, polisimiz, tüm kamu çalışanlarına yemek hizmeti de veriyoruz. Üç öğün yemek hizmeti de veriyoruz. Çok hızlı bir şekilde sahaya intikal edilmesi ve bu konuda da kurumların organizasyonu ve birlikteliğiyle çok sıkıntılı, zor olan bir durumun üstesinden geliyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tüm sahada. Diğer 10 ilimizde de hepsinde de cansiperane çalıştı."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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