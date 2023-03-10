Depremzede çiftçilerden duygulandıran dayanışma

HATAY (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'ın Hassa ilçesinde 9 çiftçi, yakınlarını kaybeden iki depremzedenin üzüm bağında gönüllü çalıştı.

Akbez Mahallesi'nde kendileri de afetten etkilenen 9 çiftçi, depremde yakınlarını kaybeden iki bağ sahibinin tarlasında bakım ve rutin işlemlerini yapmak üzere bir araya geldi.

Musa Çelik, Hüseyin Savcı ve Ramazan Çelik'in öncülüğündeki gönüllüler, depremde 18 yaşındaki kızını kaybeden Ökkeş Koç ile eşi ve kardeşinin yanı sıra 5 yakınını kaybeden Mithat Gazel'in toplamda 40 dönümlük tarlasında budama işlemi yaptı.

Budama yapılmadığında hasadın yapılamayacağı endişesiyle bağ makasını alıp mesaiye koşan gönüllüler, 4 günde her iki tarlada budanmadık kök bırakmadı.

- Bağ makasını alan yardıma koştu

Mesut Çelik, AA muhabirine, depremzedelerin birbiriyle dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Tarımla geçimin sağlandığı mahallede tanıdık ve dostlarından kayıpların olduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Bağ sahibi Ökkeş Koç'un Akbez'de 6 Şubat'ta depremde evi yıkıldı, 18 yaşında kızını kaybetti. Çok sevdiğimiz biri. Bu yıl bunlar yaşanınca yardımımız olsun diye bağını budadık. Şu an Kilis'te tedavi gören Mithat Gazel de 5 yakınını kaybetti. Onun da budaması yarım kalan bağı vardı, onu da tamamladık. Böyle durumlarda birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Bu felaketten sonra insanın kendine gelmesi, toparlanması bayağı bir zaman aldı. Artık bağlar açmaya başladı. Mecburen bunların yapılması gerekiyordı. Para, pul, her şey ikinci planda, önce insanlık. Biz de depremden etkilendik, yakınlarımızı kaybettik. Buna rağmen bu duruma vicdanımız el vermez. Yardımlaşma insanımızın fıtratında olan bir şey."

Çelik, Ökkeş Koç'a telefonda bağının budandığını söylediğinde çok duygulandığını ve memnuniyetini dile getirdiğini sözlerine ekledi.

Depremde babası ile yakınlarından bazılarını kaybeden 62 yaşındaki Hüseyin Savcı, aralarında haberleştiklerini ve hemen işe koyulduklarını anlattı.

Savcı, ekiple ücret almadan işi özveriyle yaptıklarına dikkati çekerek, "Yarım kalan işleri tamamladık. Her şey para değil." ifadelerini kullandı.

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