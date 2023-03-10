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Kahramanmaraş’ta geçen yıl madalya mutluluğu yaşadığı 6 Şubat depremlerle acıya dönüştü

AA

Kahramanmaraş’ta geçen yıl madalya mutluluğu yaşadığı 6 Şubat depremlerle acıya dönüştü

HATAY (AA) - HALİL FİDAN - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2022'deki Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 30 kiloda ikinciliği elde eden Hataylı 15 yaşındaki Yasin İlmi, madalyasının yıl dönümüne denk gelen depremlerle büyük üzüntü yaşadı.

İskenderun ilçesinde yaşayan Yasin İlmi okuldan arta kalan zamanda babası Fatih İlmi ile mesire alanlarına giderek güreş müsabakalarına hazırlandı.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta düzenlenen ve 40 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun ter döktüğü Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'na katılan Yasin 30 kiloda dünya ikincisi olmayı başardı.

Yeni hedefler için çalışmalarını sürdüren ve bu yıl düzenlenecek yarışmalara hazırlanmak için Antakya'ya giden genç sporcu, 6 Şubat'ta "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere halasının evinde yakalandı.

Büyük korku yaşayan ve İskenderun'daki evleri hasar gören Yasin İlmi ailesiyle madalyalarını da getirdiği çadırda yaşamaya başladı.

Genç sporcu idmanlarını çadır kentte de aksatmayarak yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yakınlarının ve turnuvada tanıdığı çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Yasin İlmi, AA muhabirine, depremden 1 gün önce pazar günü antrenman yapmak için Antakya'ya gittiğini ve idmanın ardından halasının evinde kaldığını söyledi.

Sabaha doğru büyük depremle uyandıklarını aktaran Yasin şöyle konuştu:

"Adıyaman'da 13 Şubat'ta düzenlenecek güreş müsabakalarına hazırlanıyorduk ve böyle bir felaketle karşılaştık. Bulunduğumuz yerde bayağı yıkılan evler oldu, sesler geliyordu ve toz duman içindeydi. Korktum ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok büyük acılar yaşadık, antrenman salonlarımız da gitti. Şu anda da bu yüzden dağda antrenman yapıyoruz ama yine de tam olmuyor. Geçen sene 6 Şubat'ta dünya ikincisi olmuştum. Çok iyi bir gururdu. Bu sene de yine 6 Şubat'ta çok farklı bir şey oldu. Ağladım, çok kötüydü. Bundan sonraki amacım daha iyi çalışıp ailemi daha güzel yerlere taşımak."

- "Her şeye rağmen oğluma idman yaptırmaya çalışıyorum"

Vinç operatörü baba Fatih İlmi de oğlunu ve yeğenini ata sporuna kendisinin yönlendirdiğini ifade ederek kısa sürede zorlu koşullarda hazırlandıkları müsabakada derece kazandıklarını hatırlattı.

Depremde çok sayıda yakınının hayatını kaybettiğini anlatan İlmi şunları kaydetti:

"Biz geçen sene 6 Şubat'ta dünya ikinciliği kazandık, yeğenim dünya dördüncüsü olmuştu. Yine şubat ayında başka bir şampiyonluğa gidecekti ama büyük bir afeti yaşadık. Yani acı tarif edilemeyecek bir duygu. Enkazdan kurtarılan eski güreşçi babam şu an Mersin'de yoğun bakımda yatıyor. Hem ailemle hem babamla ilgilenmeye çalışıyorum. Her şeye rağmen oğlumu bu atmosferden uzak tutmaya ve ona idman yaptırmaya çalışıyorum. Antrenmanlarından geri kalmasın diye onlar için yine dağda taşta mücadelemizi veriyoruz."

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