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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hataylı esnaf kebap satarak elde ettiği geliri depremzedelere harcıyor

AA

Hataylı esnaf kebap satarak elde ettiği geliri depremzedelere harcıyor

HATAY (AA) - SERGEN SEZGİN/KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da bir restoran işletmecisi, kebap tezgahından elde ettiği geliri, çadır kentte kalan depremzedelere yardım için kullanıyor.

Deprem sırasında KKTC'de bulunan esnaf Mahsun Okutur, haberi alır almaz Hatay'a dönüş yaptı.

Ailesini Mersin'deki yakınlarının yanına yerleştirdikten sonra yeniden memleketine gelen Okutur, kentteki arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katıldı.

Depremde hasar alan restoranında 30 çalışanı bulunan Okutur, Antakya Çevre Yolu kenarındaki farklı bir iş yerinin önüne kebap tezgahı açtı.

Bazı çalışanlarını yeniden işe çağıran Okutur, tezgahına gelenlerin kimisinden para almıyor, ücret aldıklarından elde ettiği kazancı ise çadır kentlerde kalanlar için harcıyor.

Okutur, günde birkaç defa çadır kentleri ziyaret ederek depremzedelere dürüm, yemek ve kıyafet gibi yardımlarda da bulunuyor.

Mahsun Okutur, AA muhabirine, Hatay'da restoran ve oto galerisi üzerine iş yerlerinin bulunduğunu söyledi.

Restoranın Hatay'ın bilindik işletmelerinden olduğunu belirten Okutur, depremden sonra restorandaki eşyaların bir kısmını Hatay Çevre Yolu'ndaki markete taşıyıp önüne kebap tezgahı koyduğunu anlattı.

Kar amacı gütmeden birkaç gün önce satışa başladığını dile getiren Okutur, şöyle konuştu:

"Burada kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ihtiyaç sahipleri var. Onlara da yardımcı olmak amacıyla bu işe giriştim. Hatay'ın bırakmadım, asla bırakamam. Son model arabam var, çok güzel evlerde kalıyorum ama hiçbirinin değeri yok. Burada kendi toprağımda, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla beraber olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Bu bir felaket, herkesin başına gelebilir. Yüreğimizin yettiği kadar insanlara yardım etmeye çalışacağız. Burayı asla bırakmayacağız. Açtığım bu kebap tezgahından bir kuruş para kazanmıyorum, ihtiyacım da yok. Diğer iş yerlerine de örnek olmak istiyorum. Burada kazandığımız bütün parayı ihtiyaç sahiplerine kuruşuna kadar yardım amaçlı kıyafet, dürüm ya da farklı yollardan onlara ulaştırıyoruz."

Sadece personelin yevmiyesini karşıladığını vurgulayan Okutur, çalışmaya başlayan diğer işletmelerin de maliyetinin çok üzerinde rakamlarla satış yapmaması gerektiğini sözlerine ekledi.


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