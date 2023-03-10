Hatay'da çocuklar "Minika Oyun Çadırları"nda eğleniyor

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/KORAY KILIÇ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki çadır kentlerde kurulan "Minika Oyun Çadırları" ile çocuklara psikososyal destek sağlanıyor.

Depremlerin ardından binlerce kişinin yaşamını sürdürdüğü, bölgenin en büyük çadır kentlerine kurulan alanlarda çocuklar MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izleyip eğlenceli vakit geçiriyor.

Çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim uzmanlarınca düzenlenen etkinliklere katılan çocuklar, maskot karakterlerin kurduğu oyunlara eşlik ediyor.

Minika ekibinden Sinem Barışlı, AA muhabirine, yaklaşık 17 yıldır hem eğitim hem de animasyon ve eğlence alanında görev yaptığını söyledi.

Depremin ilk gününden bu yana çocuklarla beraber olduklarını belirten Barışlı, "Müzik, dans, eğlence, yarışmalar, sanat etkinlikleri, pedagojik destek, çocukları destekleyebileceğimiz her alanda onların yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Barışlı, oyun çadırında gün içinde programlar düzenleyip çocuklara sanat etkinlikleri yaptırdıklarını anlattı.

Hikayeler okuduklarını, kukla, müzik, dans gibi eğlence gösterileri sunduklarını aktaran Barışlı, şöyle devam etti:

"Aslında biraz da onların tercihleri doğrultusunda hareket edip onları bir nebze de olsa mutlu etmeye çalışıyoruz. Çocuklar keyifli ve mutlular. Biz de onlarla beraber keyifli ve mutluyuz. Hatta annelerimiz de çok keyifli. Çünkü çocukların eğlendiklerini, keyif aldıklarını, o günü bir nebze de olsa farklı geçirebildiklerini görmek anneleri de mutlu ediyor. Bizleri de mutlu ediyor. Heyecanlılar, biz de heyecanlıyız."

- Oyuncak ve eğitici materyal desteği çağrısı

Sinem Barışlı, Kahramanmaraş'ta da oyun çadırı oluşturduklarını dile getirdi.

Çadırın içinde sıkılan çocuklara oyuncak ve eğitici materyal desteği yapılması çağrısında bulunan Barışlı, "Çocuklar akşam çadırlarının içine girdiklerinde küçük bir alanın içinde, yapacakları bir şey yok. Onları oyalayabilecek materyallere ihtiyacımız var. Bu anlamda bölgedeki bütün çadır kentlerimiz desteklenirse çok güzel olacak." ifadesini kullandı.

Barışlı, bölgede duygusal anlar da yaşadıklarını ancak ne olursa olsun gülmeleri, çocukları güldürmeleri gerektiğini vurguladı.

Çocuklara umut vermek için geldiklerini ifade eden Barışlı, "Bizler gerçekten iyiyiz. Onlara bir şey katabilmek için iyiyiz ama çocuklarımız iyi değil. Onları iyileştirebilmek adına ne yapabiliyorsak bu yolda herkesin desteklerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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