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Depremzedeler için İtalya'dan gelen sağlık ekibine "espressolu" teşekkür

AA

Depremzedeler için İtalya'dan gelen sağlık ekibine "espressolu" teşekkür

HATAY (AA) - EMRAH GÖKMEN - İstanbul'dan kahve arabasına dönüştürdüğü minibüsüyle "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'a gelen Mehmet Bağış, depremzedelere hizmet veren İtalya Sahra Hastanesi ekibine ülkelerinin yerel kahvesi espresso ikram etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm ülke afetzedelere yardım için elinden geleni yapmaya çalışırken İstanbul'dan Mehmet Bağış da kahvenin de bir ihtiyaç olacağını düşünerek aracıyla yola düştü.

İtalya'ya özgü olan espresso ile depremzedelerin ağzını tatlandırmaya çalışan Bağış, sahra hastanesi önüne aracını çekerek İtalyan ekibe de teşekkür etmek için kahve ikramında bulundu.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzakta depremzedeler için mücadele veren İtalya sahra hastanesi ekibi ise ülkelerine özgü lezzeti alkışlarla karşıladı.

AA muhabirine kahve dağıtım düşüncesini ve bu sürede yaşadıklarını anlatan Bağış, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin üçüncü günü espresso makinesi bulunan minibüsüyle arama kurtarma çalışmalarına destek vermek için yola çıktığını söyledi.

Daha önce inşaat işiyle uğraştığı için yardım edebilme düşüncesiyle çıktığı yolda malzeme taşımak için getirdiği minibüsünde espresso yazısını ve kahve makinesini görenlerin içeceği talep ettiğini anlatan Bağış, arama kurtarma çalışmaları daha profesyonel yapıldığı için kahve ikram ederek destekte bulunma kararı aldığını ifade etti.

Makinesini ve içecek malzemelerini desteklemek için tekrar İstanbul'a gittiğini ve ardından bölgeye geri geldiğini aktaran Bağış, şöyle konuştu:

"Biz de bütün yabancılar başta olmak üzere herkese espresso dağıtmaya başladık. O günden beri de kahveyi dağıtıyoruz. İtalyan ekibi bizi görünce gerçekten çok sevindi. Bana sahra hastanesinin logosunun bulunduğu madalya bile verdiler. Herhalde özel hissettiler. Bizim için çok ufak bir şey ama onlar çok mutlu. Bir nebze onların yaptıklarına karşılık bir şey yapabildiysek ne mutlu bize."

Bağış, yaklaşık 10 günlük malzemesinin kaldığını, bunları bitirene kadar da sahada kalacağını dile getirdi.

- "Kahveyi görünce çok duygulandık"

İtalya Sahra Hastanesi Koordinatörü Doktor Nicola Tommasoni ise 60'ı sağlık personeli 70 kişiyle afetzedelerin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ülkesinin yaklaşık 1 aydır bölgede hizmet verdiğini ancak ilk gelen ekibin geri döndüğünü anlatan Tommasoni, kendilerinin ise 4 Mart'ta görevi devraldığını dile getirdi.

Tommasoni, bölgede depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Bölgede çok büyük minnettarlık gördüklerini aktaran Tommasoni, şunları kaydetti:

"Kahveyi görünce çok duygulandık. Bu Türk halkından gördüğümüz minnettarlığın bir kısmı ama gerçekten kahveye çok ihtiyacımız vardı. Bütün gece çalışmaya devam ettik, ama kahve sayesinde daha güçlü oldu bu sefer. Biz burada çok büyük bir minnettarlık gördük. Burada çok hasta bakıyoruz ama hiçbir sorunu olmadan buraya teşekkür etmeye gelen çok kişi oldu. Bunun için çok teşekkür ediyoruz ve hep hatırlayacağız, kalbimizdesiniz."


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