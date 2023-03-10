Antakya'nın Erzurumlu kardeş belediyesi "gönül köprüsü"nü konteyner kentle taçlandıracak

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HATAY (AA) - EMRAH GÖKMEN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaraların sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla Antakya Belediyesini "kardeş belediye" ilan eden Aziziye Belediyesi, bölgeye içerisinde ihtiyaç duyulan tüm eşyaların da olacağı konteyner kent kuracak.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Erzurum'dan Hatay'a ulaşan Aziziye Belediyesi ekipleri, kardeş belediye ilan ettikleri Antakya Belediyesinin görevlerinde yardımcı olacak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Kendilerinin görevlendirildiği çadır kent temizlik hizmetlerini sürdüren, ihtiyaç duyulan tüm alanlarda sahada olan ekipler halısından mutfağına eşyalarıyla teslim edecekleri 100 konteyner evin bulunacağı alanı depremzedeler için hazırlıyor.

Kurulumu için hazırlıkların devam ettiği konteyner kentin ay sonuna kadar hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, bölgeye yaklaşık 1000 kilometre uzaktan geldiklerini söyledi.

Orhan, böyle afet zamanlarında herkesin birbirine sımsıkı sarılması gerektiğini vurguladı.

Depremin ardından Belediye Meclisinin kararıyla Antakya Belediyesini "kardeş" ilan ettiklerini belirten Orhan, depremin yaralarının sarılmasıyla ilgili konularda katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

- Konteynerleri kurulacağı alanda hazırlıyorlar

Bölgede kendilerine verilen çadır kentlerin temizliğini, duş ve lavaboların bakımlarını yaptıklarını aktaran Orhan, "AFAD koordinesinde 100 konteynerin olduğu minik bir kent kuracağız. Konteynerlerimizin imalatını burada yapıyoruz. Nakliye maliyetlerini daha da aza indirmek açısından bütün ekibimizle buradayız. İnşallah çok yakın bir zamanda bütün konteynerleri kurmuş olacağız." dedi.

Muhammed Cevdet Orhan, imalatı yerinde yapılan konteynerlerin içinde duş, tuvalet ve minik bir mutfak olacağını, yatağından koltuğuna tüm malzemelerin konulacağını dile getirdi.

Konteynerlerin 50'sinin Antakya Belediyesi çalışanlarına ayrıldığını, bu şekilde onların da sonraki süreçte işlerine daha kolay adapte olacağını düşündüklerini aktaran Orhan şöyle konuştu:

"25-30 Mart'ta buranın altyapı işlerini de tamamen bitirdikten sonra misafirlerimizi kabul etmeye başlayacağız. Buraya minik bir sosyal donatı alanı, mescit kuracağız. Çocuklara minik bir oyun alanı yapacağız. Burada birtakım özel, ortak yaşam alanlarında vakit geçirecekleri minik sosyal donatılar da üreteceğiz. İnşallah mart ayının sonuna doğru kendilerine teslim etmiş olacağız. Halısını dahi sereceğiz, elektrik sistemini yapacağız, elektrikli şofbenini, mutfak eviyesini, mutfak dolabını her şeyini teslim edeceğiz."

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