Deprem felaketinin yaşandığı Hatay ve Osmaniye'de cuma namazı kılındı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilediği Hatay ve Osmaniye'de cuma namazı kılındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan ve depremde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen 15 Temmuz Şehitleri Ulu Cami'nde vatandaşlar, cuma namazı için cami avlusunda bir araya geldi.

Hutbenin ardından vatandaşlar cuma namazını kıldı, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Depremlerde çok sayıda caminin ağır hasar görmesi nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, cuma namazını sokak, meydan ve cami avlularında kıldı.

İlçede Meydan Mahallesi'nde yer alan ve depremde ağır hasar alan Haznevi Camisi'ne gelen vatandaşlar, boş arsada cuma namazını kıldı.

Osmaniye'de depremzede vatandaşlar, depremde minaresi yıkılan kent merkezindeki Alibeyli Camisi'ne gitti.

Burada, cuma hutbesini dinleyen vatandaşlar namaz kıldı, depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti.

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