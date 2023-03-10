Hatay'da depremzede çocuklar "Karagöz ve Hacivat" gösterisiyle eğlendi

Fay hattı haritasına göre İstanbul'da en riskli ve dayanaklı ilçeler

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) ekibi, Hatay'da çadır kentte kalan çocuklar için gösteri yaptı.

KARAKUM Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, Karagöz oynatıcısı (hayali) Nevzat Çiftçi ve asistan Emir Kaçar, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki etkinliklerin ardından Yeni Hatay Stadyumu'ndaki çadır kenti ziyaret etti.

Afetten etkilenen çocukların yüzünü "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunuyla güldürmeye çalışan ekip, kendilerini izleyenlere kukla oyunları hakkında bilgi verdi.

Çocuklar, gösteriyi ilgiyle izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.