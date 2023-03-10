Kırklareli'nde öğrencilere "güvenli trafik eğitimi" verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığınca öğrencilere "güvenli trafik eğitimi" verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şubat ayında 18 okul ve 960 öğrenciyi trafik eğitim parkına getirdi.

Burada öğrencilere genel trafik kuralları, trafik işaret ve levhaları, yaya ve okul geçitlerinde yaya önceliği ve karşıdan karşıya geçme kuralları ile okul servis araçlarına binme ve inme konularında uygulamalı eğitim verildi.

Eğitimlerin tüm öğrencilere verileceği belirtildi.

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