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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor

AA

Hatay'da ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına devam ediliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkımın ardından çalışmaların tamamlandığı binaların enkazı kaldırılıyor.

Hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü kentte görevli ekipler, enkaz alanlarındaki molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklüyor.

Antakya-Altınözü yolunda belirlenen noktalara molozlar dökülürken, ardından büyük iş makineleri yardımıyla yamaçlara dolduruluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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