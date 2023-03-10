Hatay'da ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına devam ediliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkımın ardından çalışmaların tamamlandığı binaların enkazı kaldırılıyor.

Hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü kentte görevli ekipler, enkaz alanlarındaki molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklüyor.

Antakya-Altınözü yolunda belirlenen noktalara molozlar dökülürken, ardından büyük iş makineleri yardımıyla yamaçlara dolduruluyor.

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