Hatay'a getirilen portatif konteynerler hem taşımada hem de kurulumda avantaj sağlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - SİNAN BALCIKOCA/SERGEN SEZGİN - Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firmasının üretip Hatay'a gönderdiği katlamalı konteynerler, hem taşımada hem de kurulumda avantaj sağlıyor.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da konteyner kent kurulumları devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya firması da depremzedeler için fabrikalarında ürettiği portatif konteynerlerle Hatay'da "Çilek Evler" konteyner kentini kuruyor.

Bir tıra 22 adet yüklenerek taşımada avantaj sağlayan katlamalı konteynerler 13 dakikada kurularak oturulabilir hale getiriliyor.

İçinde ranzası, yatağı ve ısıtıcısı bulunan konteynerlerde 4 kişi konaklayabiliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde konteyner kent kısa sürede tamamlanarak depremzedelere tahsis edilecek.

Konteyner kentin kurulum teknisyeni Metin Bayram, AA muhabirine, Çilek Mobilya'nın İnegöl'deki fabrikasında çalıştığını, depremin ardından yardım için Hatay'a geldiğini söyledi.

Firmanın Hatay'daki depremzedeler için konteyner ürettiğini belirten Bayram, "Konteynerlerimiz 4 kişilik. Bunları İnegöl'de kurup getirmek istiyorduk, ama kurulum olunca bir tırda en fazla 4 adet taşınabiliyor. Katlamalı olunca bir tıra 22 konteyner sığdırabiliyoruz. Kurulumu Hatay'da yapınca daha avantajlı oluyor." diye konuştu.

Bayram konteynerin kurulumunun çok basit olduğunu ve 4 kişiyle yapılabildiğini dile getirdi.

Toplam 1000 konteyner kuracaklarını aktaran Bayram, bunların 500'ünün Antakya merkezde diğerlerinin de kırsalda yer alacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.