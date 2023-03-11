Depremlerin vurduğu İskenderun'daki kuşlar "Hasan amca"ya emanet

HATAY (AA) - HALİL FİDAN - Hatay'ın Belen ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Hasan Öztep, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle en tenha günlerini yaşayan İskenderun sahilinde, aç kalmalarından endişe ettiği yüzlerce güvercin ve martı için her gün buğday ve ekmek getiriyor.

Emekli işçi Hasan Öztep, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana her gün motosikletiyle Belen ilçesindeki evinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki İskenderun sahilinin yolunu tutuyor.

Öztep, yanında getirdiği buğday ve ekmeklerle yüzlerce kuşu besliyor.



Yıllarca İskenderun sahilindeki turistik mekanlarda çalıştığını belirten Ötep, AA muhabirine, emekli olduktan sonra Belen'e yerleştiğini söyledi.

Daha önce de buradaki kuşlara zaman zaman yem getirdiğini anlatan Öztep, depremlerden sonra ise her gün 8-10 kilogram buğday ve ekmeklerle sahile gelmeye başladığını ifade etti.

Kuşların kendisini tanıdığını söyleyen Öztep, şöyle devam etti:

"Her gün buğday, ekmek getiriyorum. Besliyorum onları. Hayvanlar aç. Motosikleti durdurunca güvercinlere 'Gel gel' diyorum hemen geliyorlar. Görenler 'Bunlar senin mi?' diyor, 'Yok ben amcasıyım' diyorum. Depremi biz de yaşadık ama Allah'a çok şükür evime bir şey olmadı. Belki de bunların sayesinde. Hayvanlara baktın mı Allah da size bakar."

Kedileri de beslediğini vurgulayan Öztep, hayvanları sevmenin güzel bir duygu olduğunu, ölene kadar kuşlarla ilgilenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.





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