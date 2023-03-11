Depremin "yediemini" çelik kasaları ve değerli eşyaları muhafaza ediyor

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HATAY (AA) - EMRAH GÖKMEN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da, enkazdan çıkarılan çelik kasa ile değerli eşyalar, Eşya Teslim Merkezi'nde muhafaza ediliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yıkılan binaların enkazları kaldırılırken bulunan çok sayıda çelik kasa, para, altın, değerli eşyayla tapu, çek ve senet gibi önemli evraklar, ekiplerce tutanakla kayıtlara geçiriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Eşya Teslim Merkezi'nde değerli eşyalar ile silah, tüfek tutanakla kabul ediliyor. 24 saat güvenlik kameralarıyla izlenen merkezde polisler de nöbet tutuyor.

- 300 çelik kasa 3 bin parça kayıt edildi

Depremlerin yaşandığı günden itibaren merkeze getirilen çelik kasa sayısı 300'ü bulurken, diğer özel eşyaların hepsi ise numaralanarak koruma altına alınıyor.

3 bin parçaya ulaşan özel eşyaların içinde çok miktarda altın, para, değerli kağıt bulunurken, ekipler bunların korunması için tüm işlemleri titizlikle yürütüyor.

Merkeze başvurarak sahibi olduğunu belirttikleri çelik kasa ve değerli eşyayı almak isteyenlere, gerekli işlemlerin ardından tutanakla eşyaları teslim ediliyor.





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