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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü

AA

Hatay'daki tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü

HATAY (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Hatay'da Antakya-İskenderun yolunda yer alan ve geçmişte, önemli bir konumda bulunması nedeniyle Bizanslılar, Haçlılar ve Romalılar tarafından kullanıldığı düşünülen Bakras Kalesi'nin bazı bölümleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Hatay'ın da aralarında bulunduğu 11 kentte birçok ev ve iş yerinin yanı sıra tarihi yapıya zarar verdi.

Belen ilçesi Ötençay Mahallesi yakınlarında yer alan tarihi Bakras Kalesi de depremlerde hasar gördü.

Orta Çağ'a ait olduğu düşünülen kalenin bazı bölümlerinde deprem nedeniyle oluşan hasar, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Ötençay Mahallesi Muhtarı Nizamettin Şenal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi Bakras Kalesi'nin 6 Şubat'taki depremlerin ardından hasar gördüğünü söyledi.

Kentin turizmine önemli katkı sağlayan kalenin kötü durumda olduğunu aktaran Şenal, "Şu an gezilemeyecek durumda, üstünüze çöker diye gezmeye korkarsınız. Birinci depremde hasar aldı ama ikinci depremde daha fazla oynadı ve toprak çok yığınak yaptı." diye konuştu.

Şenal, tarihi kalenin restore edilerek tekrar eski haline getirilmesini beklediklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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