"Deprem terazileri"nin olduğu tarihi cami de "asrın felaketi"ne dayanamadı

HATAY (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Hatay'da, mihrabın sağ ve solunda "deprem terazisi" denilen iki döner sütunun yer aldığı tarihi Mahremiye Camisi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde ayakta kalmayı başaramadı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi camiyi de yıktı.

Büyük bölümü ilk depremde çöken camiden geriye sadece minaresinin tam altında bulunan tünel şeklindeki giriş kaldı.

Mahremiye Camisi'nde 3,5 yıldır imam hatip olarak görev yapan Nuh Gökoğlu, AA muhabirine, depreme evde yakalandığını anlattı.

Sarsıntıyla evden çıkarak görev yaptığı camiye geldiğini aktaran Gökoğlu, depremde caminin tamamen yıkıldığını gördüğünü söyledi.

Tarihi kaynaklarda caminin 1400-1450'li yıllarda yapıldığına ilişkin bilgilerin yer aldığını belirten Gökoğlu, şöyle devam etti:

"Camimiz, Hatay'da yapılan ilk 5 camiden birisi. Camimiz içinde 'deprem sütunları' bulunan Hatay'ın tek camisidir. Rivayetlere göre her namaz vaktinde imam, mihrabın sağ ve solundaki sütunları çevirir, şayet sütunlar dönmezse caminin dengesinde oynama olduğu önceden bilinebilir ve ona göre tedbir alındığı söylenir. Bu sütunlar, cemaatin, din görevlilerinin ve çarşı esnafının güvenliğini sağlamak ve herhangi bir tehlike karşısında haberdar etmek için yapılmış bir metot. Ancak cami ilk depremde tamamen yıkıldı."

"İkinci evi" olarak gördüğü caminin yıkılmasından büyük üzüntü yaşadığını belirten Gökoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli kültür varlığı olan bu tür camilerin en kısa sürede aslına uygun şekilde yeniden yapılacağını öğrendiğini söyledi.

- Esnaf caminin yıkılmasının üzüntüsünü yaşıyor

Caminin de üzerinde bulunduğu Uzun Çarşı'da 55 senedir kasaplık yapan Sadık Neccar ise ibadethanede "deprem terazisi" denilen dönen taşlar olduğunu belirtti.

Çarşıda 35 yıldır esnaflık yapan Temel Secerli de çocukluğundan beri namaz kıldıkları caminin yıkılması nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.





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